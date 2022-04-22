Пожиратели звезд. Ученые выяснили, что нужно черным дырам для выживания

Астрономы считают, что для роста черных дыр промежуточной массы, им необходимо "очистить" окружающее их пространство от звезд.

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Астрономы нашли доказательства разрушения тысяч звезд в нескольких галактиках с помощью космического телескопа "Чандра". Они полагают, что масштабное разрушение связано с тем, что таким образом набирают массу растущие черные дыры внутри плотных звездных скоплений. Этот процесс может объяснить появление черных дыр промежуточной массы за счет неконтролируемого роста черных дыр звездной массы, сообщает SciTechDaily.

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Ученые из нескольких американских университетов изучили более чем 100 галактик с помощью космического телескопа "Чандра".

"Новое исследование показало, что черные дыры промежуточной массы уничтожают тысячи звезд, чтобы стать больше, и как это происходит. Звездное разрушение таких масштабов еще не наблюдали астрономы раньше", — говорит Вивьен Бальдассаре из Университета штата Вашингтон.

[ + – ] На фотографиях представлены одни из изучаемых в данном исследовании галактик: галактики NGC 1385, NGC 1566, NGC 3344 и NGC 6503. Ученые обнаружили доказательства того, что черные дыры звездной массы в этих плотных средах разрывают звезды на части, а затем используют их обломки для своего роста. Здесь совмещены данные двух космических телескопов: "Чандра" и Хаббла Фото: NASA

Ученым известно о существовании нескольких типов черных дыр:

Черные дыры звездной массы, которые превышают массу Солнца в диапазоне от 5 до 30 раз;

Сверхмассивные черные дыры – они находятся в центре большинства крупных галактик и имеют массу, которая соответствует миллионам и даже миллиардам масс Солнца;

Только относительно недавно ученые нашли доказательство того, что существуют еще и черные дыры промежуточной массы.

[ + – ] Ученые считают, что, если плотность звезд в скоплении превышает пороговое значение, черная дыра звездной массы в центре скопления будет расти очень быстро Фото: NASA

Новое исследование может объяснить, как черные дыры промежуточной массы появляются в результате неконтролируемого роста черных дыр звездной массы.

"Мы полагаем, что одной из причин такого роста является наличие очень плотных звездных скоплений в центрах галактик. Многие звезды находятся в переделах досягаемости гравитационного притяжения черных дыр, которые находятся в центре звездных скоплений", — говорит Ади Фурд из Стэнфордского университета.

Ученые считают, что, если плотность звезд в скоплении превышает пороговое значение, черная дыра звездной массы в центре скопления будет расти очень быстро. Ее росту будет способствовать то, что она притягивает, разрушает и поглощает вещество звезд, которые находятся к ней очень близко.

Ученые выяснили, что в звездных скоплениях, которые превышают пороговое значение плотности, растущих черных дыр в 2 раза больше, чем в скоплениях, которые меньше заданного порога. Порог плотности также зависит от того, насколько быстро движутся звезды в этих скоплениях.

Астрономы полагают, что такие процессы могут произойти в любое время в истории Вселенной, а значит черные дыры промежуточной массы могут сформироваться и через миллиарды лет после Большого взрыва. Этот процесс может происходить даже сейчас.

Напоминаем, что астрономы смогли сосчитать, сколько примерно черных дыр находится во Вселенной.

Если вы не верите в существование черных дыр, то Фокус публиковал самые главные доказательства, которые должны убедить вас в обратном. Черные дыры все же существуют.

Также Фокус писал о существовании пяти самых популярных теорий, которые противоречат теории Большого взрыва, из-за которого появилась наша Вселенная.