Вченим вдалося почути, які звуки видає чорна діра під час "обіду" (відео)

Дослідникам вдалося озвучити рентгенівське ехо чорної діри, яка "обідає" своєю зіркою-компаньйоном.

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Чорні діри, що "живляться" своїми зірками-компаньйонами, можуть проходити цикли, під час яких відбуваються спалахи. Астрономи з Массачусетського технологічного інституту використовували рентгенівські ехо-сигнали цих циклів, щоб скласти карту навколишнього середовища чорних дір. Також їм вдалося перетворити ці сигнали у звуки, повідомляє Arstechnica.

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"Ми вважаємо, що чорні діри відіграють важливу роль в еволюції галактик. Чорні діри, які входять до складу подвійної системи разом зі своєю зіркою-компаньйоном, здаються мінінадмасивними чорними дірами. Тому, розуміючи природу спалахів у таких системах, ми можемо зрозуміти, як такі спалахи в надмасивних чорних дірах впливають на галактики, в яких вони знаходяться", — говорить Ерін Кара з Массачусетського технологічного інституту.

Чорні діри не поглинають абсолютно всю речовину, яка знаходиться поряд. Насправді вони поглинають лише те, що проходить за обрій подій, включаючи світло. Це означає, що частину речовини об'єкта, якого поглинають, викидає назовні потужний струмінь. Цей процес відбувається й у випадку з поглинанням чорною дірою своєї зірки-компаньйона. В результаті навколо чорної діри формується кільце матерії або акреційний диск, а сама чорна діра випромінює потужні рентгенівські промені, а іноді радіохвилі.

[ + – ] Чорні діки не поглинають абсолютно всю речовину, яка знаходиться поряд. Насправді вони поглинають лише те, що проходить за обрій подій, включаючи світло Фото: ISS

Ці рентгенівські промені іноді можуть відбиватися від акреційного диска, створюючи "ехо" початкового випромінювання. Виявлення цього ехо дає можливість простежити, як чорна діра еволюціонує в міру поглинання зірки.

В результаті нового дослідження вчені виявили 8 нових чорних дір у подвійних системах, що випромінюють рентгенівське ехо. Кожна з цих чорних дір має масу, яка відповідає від 5 до 15 мас Сонця, а зірки-компаньйони в цих системах за розміром як наша зірка.

Вчені з'ясували, що під час поглинання чорною дірою речовини зірки рентгенівське випромінювання збільшується. І тут відбуваються швидкі спалахи випромінювання, які мають тимчасовий цикл та повторюються. Останній спалах відбувається, коли чорна діра поглинає зірку повністю.

Ще одним досягненням вчених стало те, що їм вдалося за допомогою своїх колег з Массачусетського технологічного інституту озвучити рентгенівське ехо чорної діри, в якій низькочастотніше світло відповідає низькочастотному звуку.

Нагадуємо, що астрономи вперше знайшли самотню чорну діру зоряної маси. Зазвичай такі об'єкти зустрічаються лише в подвійних системах.