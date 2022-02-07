Космічний вигнанець. Астрономи вперше знайшли самотню чорну діру зіркової маси

Зазвичай чорні діри зоряної маси можна виявити тільки в подвійній системі, але вченим вдалося вперше знайти одинокого блукача та виміряти його розмір і масу.

Американські астрономи вперше виявили самотню чорну діру. Вони вважають, що таких об'єктів у Чумацькому Шляху може бути дуже багато. Досі всі чорні діри зоряної маси в нашій галактиці виявили у зв'язці зі своїми партнерами, переважно нейтронними зорями. Але з огляду на нову знахідку вчені припустили, що самотні чорні діри зоряної маси в нашій галактиці становлять більшість, повідомляє Space.

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В результаті дослідження вчені з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа в Балтіморі з'ясували, що виявлена самотня чорна діра приблизно в 7,1 раза перевищує масу Сонця, рухається в просторі зі швидкістю приблизно 162 тисяч км/год (можливо, вона отримала поштовх від вибуху наднової, яка створила дірку) і знаходиться на відстані приблизно 5150 світлових років від Землі.

"Ми вважаємо, що в нашій галактиці може існувати приблизно 100 млн чорних дір зоряної маси, які лише в кілька разів перевищують масу нашого Сонця. Досі всі виявлені подібні чорні діри знаходили завдяки взаємодії з їхніми партнерами, переважно нейтронними зорями. Ми вперше знайшли чорну діру зоряної маси, яка існує сама по собі. І ми вважаємо, що таких чорних дір у нашій галактиці більшість", — каже Кайлаш Саху з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа.

[ + – ] Чорні діри зоряної маси досі знаходили лише завдяки їхнім партнерам, в основному нейтронним зорям, з якими вони взаємодіють Фото: phys.org

За словами вченого, виявити самотню чорну діру зіркової маси вдалося за допомогою космічного телескопа Габбл. Астрономам знайти нову чорну дірку вдалося за допомогою гравітаційного лінзування, коли чорна діра або інший об'єкт виступає своєрідним збільшувальним склом завдяки тому, що його гравітаційне поле викривляє тканину простору та часу. Гравітація чорної діри викривляла світло фонових зірок, завдяки чому її вдалося виявити.

"Нам знадобилося кілька років спостережень, щоб зробити таке відкриття. Відразу стало зрозуміло, що це чорна діра, а не інший об'єкт, який міг би спричинити такі відхилення світла", — говорить Саху.

За словами Саху, майбутні обсерваторії такі, як космічний телескоп Nancy Grace Roman, який запустять у 2027 році, та наземна Обсерваторія імені Віри Рубін, яка розпочне роботу у 2024 році, допоможуть виявити велику кількість таких одиноких чорних дір зіркової маси в нашій галактиці.

Нагадуємо, що астрономи не можуть пояснити поведінку чорної діри в Чумацькому Шляху.