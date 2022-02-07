Космический изгнанник. Астрономы впервые нашли одинокую черную дыру звездной массы

Обычно черные дыры звездной массы можно обнаружить только в двойной системе, но ученым удалось впервые найти одинокого скитальца и измерить его размер и массу.

Американские астрономы впервые обнаружили одинокую черную дыру. Они считают, что таких объектов в Млечном пути может быть очень много. До сих пор все черные дыры звездной массы в нашей галактике были обнаружены в связке со своими партнерами, в основном нейтронными звездами. Но учитывая новую находку, ученые сделали предположение, что одинокие черные дыры звездной массы в нашей галактике составляют большинство, сообщает Space.

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В результате исследования ученые из Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе выяснили, что обнаруженная одинокая черная дыра примерно в 7,1 раза превышает массу Солнца, движется в пространстве со скоростью примерно 162 тысячи км/ч (возможно, она получила толчок от взрыва сверхновой, которая создала дыру) и находится этот объект на расстоянии примерно 5150 световых лет от Земли.

"Мы считаем, что в нашей галактике может существовать примерно 100 млн черных дыр звездной массы, которые всего в несколько раз превышают массу нашего Солнца. До сих пор все обнаруженные подобные черные дыры были найдены благодаря взаимодействию с их партнерами, в основном нейтронными звездами. Мы впервые наши черную дыр звездной массы, которая существует сама по себе. И мы считаем, что таких черных дыр в нашей галактике большинство", — говорит Кайлаш Саху из Института исследований космоса с помощью космического телескопа.

[ + – ] Черные дыры звездной массы до сих находили только благодаря их партнерам, в основном нейтронным звездам, с которыми они взаимолдействуют Фото: phys.org

По словам ученого, обнаружить одинокую черную дыру звездной массы удалось с помощью космического телескопа Хаббл. Астрономам найти новую черную дыру удалось с помощью гравитационного линзирования, когда черная дыра или другой объект выступает своеобразным увеличительным стеклом благодаря тому, что его гравитационное поле искривляет ткань пространства и времени. Гравитация черной дыры искривляла свет фоновых звезд, благодаря чему ее и удалось обнаружить.

"Нам потребовалось несколько лет наблюдений, чтобы сделать такое открытие. Сразу стало ясно, что это черная дыра, а не другой объект, который мог бы вызвать такие отклонения света", — говорит Саху.

По словам Саху, будущие обсерватории такие как космический телескоп Nancy Grace Roman, который будет запущен в 2027 году и наземная Обсерватория имени Веры Рубин, которая начнет работу в 2024 году, помогут обнаружить большое количество таких одиноких черных дыр звездной массы в нашей галактике.

Напоминаем, что астрономы не могут объяснить поведение черной дыры в Млечном Пути.