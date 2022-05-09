Меняют магнитное поле, как Солнце и Земля: черные дыры снова сделали нечто невозможное

Черные дыры не могут изменять свое магнитное поле. Но новое исследование говорит об обратном.

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Сама по себе черная дыра не может иметь магнитное поле. Но плазма, которая ее окружает в аккреционном диске (диск из вещества, которое притягивает к себе черная дыра) имеет магнитное поле. Заряженные частицы во время вращения вокруг черной дыры его и создают. Сам поток плазмы не меняется, поэтому можно говорить о том, что магнитное поле стабильно. Но ученые из NASA обнаружили, что это магнитное поле все же изменилось, сообщает Universe Today.

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Для лучшего понимания магнитного поля, представьте, что это поле обычного магнита, у которого есть два полюса. Изменение магнитного поля происходит тогда, когда меняется положение этих полюсов и соответственно меняется само магнитное поле. Такое явление часто происходит у звезд.

Например, у Солнца магнитное поле меняется каждые 11 лет, а у Земли магнитное поле меняется каждые несколько сотен тысяч лет. Но у сверхмассивных черных дыр изменение магнитного поля – это очень маловероятное событие.

Причина нового исследования — это внезапное изменение в очень далекой галактике

Несколько лет назад астрономы заметили внезапное изменение яркости в галактике 1ES 1927+654, которая находится на расстоянии в 239 млн световых лет от нас. Эта галактика стала примерно в 100 раз ярче в видимом диапазоне света. Позже ученые заметили всплеск яркости и в рентгеновском, и ультрафиолетовом свете.

Сначала ученые решили, что такое изменение в этой галактике произошло из-за того, что одна из звезд подошла слишком близко к сверхмассивной черной дыре. Это вызвало событие приливного разрушения из-за чего звезда распалась на части. Таким образом, поток плазмы изменился в аккреционном диске черной дыры.

[ + – ] Событие приливного разрушения Фото: sci-news.com

Что говорят новые данные?

Но ученые из NASA провели более тщательное исследование этого события. Они заметили, что сила рентгеновского излучения становилась меньше с большой скоростью. Это излучение производят заряженные частицы, которые двигаются в сильных магнитных полях. Если излучение меняется, значит происходит и изменение в магнитном поле вокруг черной дыры, сделали вывод ученые. Также астрономы заметили, что сила видимого и ультрафиолетового света увеличивается, что может говорить о том, что части аккреционного диска черной дыры нагреваются.

Таким образом предыдущие выводы ученых о том, что изменения в центре галактики 1ES 1927+654 произошли из-за события приливного разрушения, новое исследование подвергло сомнению. Ученые из NASA считают, что все-таки все дело в том, что здесь происходит изменение магнитного поля. Когда меняются магнитные полюса в аккреционном диске, то диск нагревается более сильно, а само магнитное поле на краях диска становится слабее.

По словам ученых, из-за слабого магнитного поля заряженные частицы создают меньше рентгеновского излучения. Как только магнитное поле завершает свое изменение, то аккреционный диск черной дыры возвращается в исходное состояние.

Ученые видели подобное изменение магнитного поля впервые

"Мы впервые наблюдали изменение в магнитном поле вокруг черной дыры. Теперь мы знаем, что они могут происходить, но мы не знаем, является ли это явление распространенным среди других черных дыр. Нужно еще понять, как часто могут происходить такие изменения в магнитном поле", — говорит Сибасиш Лаха, автор нового исследования.

Напоминаем, что ученым удалось услышать, какие звуки издает черная дыра во время "обеда", то есть во время поглощения своей звезды-компаньона.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что именно нужно черным дырам промежуточной массы для того, чтобы расти и выживать в пространстве.