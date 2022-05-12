Катастрофы не избежать. Найдены две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся вокруг друг друга

Эта система является второй подобной двойной системой, которая известна астрономам во Вселенной.

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Ученые под руководством Мэтью Листера из Университета Пердью, США, сделали новое важное открытие. Им удалось обнаружить двойную систему, которая состоит из сверхмассивных черных дыр, вращающихся вокруг друг друга. Они находятся невероятно далеко и имеют просто огромную массу, сообщает SciTechDaily.

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Недавно открытая двойная система огромных черных дыр находится на расстоянии примерно 8,8 млрд световых лет от нас. Эти сверхмассивные черные дыры, которые вращаются вокруг друг друга, такую же массу, которая получилась бы при слиянии 100 млн наших Солнц. Из одной из черных дыр вылетает массивная струя, которая летит в космос со скоростью света.

По словам ученых, две черные дыры находятся на расстоянии в диапазоне от 200 до 2 тысяч астрономических единиц друг от друга. Одна астрономическая единица соответствует расстоянию от Земли до Солнца (примерно 150 млн км или 8,3 световых минуты). Расстояние между обнаруженными черными дырами примерно в 10 раз меньше, чем расстояние между такими же объектами в еще одной подобной двойной системе.

[ + – ] Две черные дыры находятся на расстоянии в диапазоне от 200 до 2 тысяч астрономических единиц друг от друга Фото: SciTechDaily

Ученые считают, что эти черные дыры со временем сольются в одну черную дыру невероятных размеров. В результате такого слияния произойдет выброс огромного количества энергии в виде гравитационных волн.

"Это очень важное событие для науки. Такие двойные системы черных дыры помогают понять, как формируются галактики и как в их центре появляются черные дыры", — говорит Листер.

Ученые обнаружили новую двойную систему из черных дыр благодаря длительным наблюдениям, которые длились несколько лет с помощью наземных радиотелескопов. Изображения, которые получили ученые не могут показать отдельные черные дыры, так как мощности телескопов не хватает, чтобы различить их на таком большом расстоянии. Тем не менее многие факторы указывают на то, что это именно двойная система.

Напоминаем, что астрономы сделали еще одно важное открытие, которое касается черных дыр. Они выяснили, что эти объекты все же могут изменять магнитное поле в окружающем их диске из вещества.

Фокус также писал о том, что астрономы обнаружили черные дыры, которые могут с поглощать тысячи звезд одновременно.