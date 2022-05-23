Перші знімки чорної діри в Чумацькому Шляху можуть бути помилковими: що пішло не так

Дослідники з Японії кажуть, що неправильним може бути не лише зображення чорної діри Стрілець А*, а й M87* з іншої галактики.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нещодавно команда вчених із проєкту Event Horizon Telescope (EHT) оголосила, що зробила перші в історії знімки надмасивної чорної діри Стрілець А*, яка знаходиться в серці Чумацького Шляху. Тепер інша команда дослідників стверджує, що оприлюднені знімки Стрілець А* можуть не відповідати дійсності, пише Futurism.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Для того, щоб розібратися в суті проблеми, необхідно повернутися до першого знімка чорної діри M87* в центрі галактики M87. Відомий знімок зроблений тією ж командою проєкту EHT ще у 2019 році. Як у першому, так і в другому випадку чорні діри мали вигляд вогняного кола горизонту подій з непроглядною чорнотою всередині. Для отримання цих знімків використовували великий масив телескопів радіотелескопів, який працював як один.

В обох випадках команда EHT використовувала той самий алгоритм для заповнення прогалин і компіляції великої кількості даних. Але в будь-якому алгоритмі, на жаль, завжди є місце для помилок людини.

Група дослідників з Японії після трьох років аналізу даних надала своє зображення чорної діри M87* і воно помітно відрізняється від першого 2019 року. На першому зображенні, отриманому телескопом Event Horizon, було характерне вогняне кільце, але повторний аналіз даних показав, що цього яскравого кола може зовсім не існувати.

[ + – ] Зображення чорної діри M87*

Дослідник з Національної астрономічної обсерваторії Японії Макато Міоші та його команда використали ширший огляд, щоб отримати нове зображення чорної діри M87* та не побачили там вогняного кільця.

Міоші припускає, що захопливе зображення отримано в результаті помилки. Щобільше, якщо зображення M87* було помилковим, тоді й надмасивна чорна діра Стрілець А* також може мати інший вигляд. Вчені наголошують, що зображення двох чорних дір отримані завдяки тому самому алгоритму.

"Можливо, та сама помилка створила вогняне кільце на зображенні надмасивної чорної діри Стрілець А*", — говорить Міоші.

Зі свого боку, учасники проєкту Event Horizon Telescope спростовують твердження Міоші та його японської команди.

"Команда Міоші використала надзвичайно широкий огляд. Ви можете отримати будь-який бажаний результат, якщо дасте собі таку свободу дій", — заявив один з учасників проєкту EHT Джеффрі Бауер.

Нагадаємо, надмасивна чорна діра Стрілець А* перевищує масу нашого Сонця в 4,3 млн разів. Вона знаходиться від Землі за 25 800 світлових років, її горизонт подій має діаметр 25,4 млн км.

Саме обрій подій чорної діри в центрі Чумацького Шляху потрапив на останній знімок вчених.