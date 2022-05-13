В космосе существуют невидимые стены, созданные "пятой силой": что говорит новая теория

Ученые обратились к "новой физике", чтобы объяснить странное расположение галактик-спутников Млечного Пути и других близлежащих галактик.

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Исследователи из Ноттингемского университета Аниш Найк и Клэр Беррейдж предполагают, что существует новая "пятая сила", которая может объяснить одну из проблем стандартной космологической модели, которая называется Модель Лямбда-CDM. Эта модель является основой для понимания нашей Вселенной, сообщает Futurism.

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По словам ученых, существует пятая сила, которую они назвали гипотетической частицей симметроном, которая направляет маленькие галактики-спутники вокруг своих больших галактик-хозяев, на странные орбиты, что противоречит предсказаниям Модели Лямбда-CDM.

Модель Лямбда-CDM

Стандартная теория, известная как Модель Лямбда-CDM предполагает, что Вселенная состоит из трех ключевых компонентов:

космологической постоянной, коэффициента, который добавил Альберт Эйнштейн для того, чтобы объяснить свои уравнения общей теории относительности;

холодной темной материи, которая представляет собой медленно движущиеся частицы, не выпускающие излучение;

и обычной материи, с которой мы взаимодействуем каждый день.

[ + – ] Большое Магелланово Облако - галактика спутник Млечного Пути Фото: wikipedia

Расхождение между теорией и практикой

Такие маленькие галактики, которых захватило гравитационное притяжение более крупных галактик, в конечном итоге располагаются в тонких дисках, почти как кольца вокруг Сатурна, тогда как модель предполагает, что они должны распределяться на хаотичных орбитах вокруг своих родительских галактик. Галактики-спутники на таких синхронизированных орбитах были обнаружены вокруг Млечного Пути, а также у ближайших галактических соседей – галактики Андромеды и Центавр А. Таким образом получается, что теория не соответствует практическим наблюдениям.

[ + – ] Галактика Андромеды Фото: wikipedia

Новая теория

Ученые уже предложили множество объяснений, почему так происходит. Но исследование ученых из Ноттингемского университета предлагает новое теоретическое объяснение такому несовпадению. Аниш Найк и Клэр Беррейдж считают, что галактики находятся под влиянием невидимых "стен", которые создают гипотетические частицы под названием симметроны. Это предположение может полностью изменить существующие законы астрофизики.

[ + – ] Галактика Центавр А Фото: wikipedia

Симметроны и невидимые стены

Именно эта пятая сила, которую создают симметроны и располагает галактики в форме дисков вокруг галактик-хозяев, с помощью невидимых "стен" или границ в космосе. По словам Найка, симметроны — это одна из многих гипотетических частиц, которые могут объяснить существование темной материи и темной энергии.

[ + – ] Малое Магелланово Облако - галактика спутник Млечного Пути Фото: wikipedia

"Мы решили добавить новые частицы, из которых и может состоять темная материя и/или темная энергия, чтобы объяснить несоответствие в теории и наблюдениях", — говорит Найк.

Ученые считают, что на протяжении всей истории Вселенной, эти частицы могли существовать в группах с разными полярными состояниями, то есть с разными зарядами. И таким образом они формировали невидимые границы в космосе. Эти стены, в свою очередь, могут заставить меньшие галактики формировать диски вокруг гораздо более крупных галактик-хозяев.

Но ученые согласны с тем, что это только гипотеза, которая требует подтверждений. Эксперты хотят продолжать свои исследования, чтобы их найти.

В данном контексте также стоит напомнить о новой теории, которая предполагает, что все мы живем в гигантском пузыре в форме круассана. Речь идет о том, что ученые предположили, что такую форму имеет гелиосфера, которая окружает нашу солнечную систему.