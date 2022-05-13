В космосе существуют невидимые стены, созданные "пятой силой": что говорит новая теория
Ученые обратились к "новой физике", чтобы объяснить странное расположение галактик-спутников Млечного Пути и других близлежащих галактик.
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Исследователи из Ноттингемского университета Аниш Найк и Клэр Беррейдж предполагают, что существует новая "пятая сила", которая может объяснить одну из проблем стандартной космологической модели, которая называется Модель Лямбда-CDM. Эта модель является основой для понимания нашей Вселенной, сообщает Futurism.
По словам ученых, существует пятая сила, которую они назвали гипотетической частицей симметроном, которая направляет маленькие галактики-спутники вокруг своих больших галактик-хозяев, на странные орбиты, что противоречит предсказаниям Модели Лямбда-CDM.
Модель Лямбда-CDM
Стандартная теория, известная как Модель Лямбда-CDM предполагает, что Вселенная состоит из трех ключевых компонентов:
- космологической постоянной, коэффициента, который добавил Альберт Эйнштейн для того, чтобы объяснить свои уравнения общей теории относительности;
- холодной темной материи, которая представляет собой медленно движущиеся частицы, не выпускающие излучение;
- и обычной материи, с которой мы взаимодействуем каждый день.
Расхождение между теорией и практикой
Такие маленькие галактики, которых захватило гравитационное притяжение более крупных галактик, в конечном итоге располагаются в тонких дисках, почти как кольца вокруг Сатурна, тогда как модель предполагает, что они должны распределяться на хаотичных орбитах вокруг своих родительских галактик. Галактики-спутники на таких синхронизированных орбитах были обнаружены вокруг Млечного Пути, а также у ближайших галактических соседей – галактики Андромеды и Центавр А. Таким образом получается, что теория не соответствует практическим наблюдениям.
Новая теория
Ученые уже предложили множество объяснений, почему так происходит. Но исследование ученых из Ноттингемского университета предлагает новое теоретическое объяснение такому несовпадению. Аниш Найк и Клэр Беррейдж считают, что галактики находятся под влиянием невидимых "стен", которые создают гипотетические частицы под названием симметроны. Это предположение может полностью изменить существующие законы астрофизики.
Симметроны и невидимые стены
Именно эта пятая сила, которую создают симметроны и располагает галактики в форме дисков вокруг галактик-хозяев, с помощью невидимых "стен" или границ в космосе. По словам Найка, симметроны — это одна из многих гипотетических частиц, которые могут объяснить существование темной материи и темной энергии.
"Мы решили добавить новые частицы, из которых и может состоять темная материя и/или темная энергия, чтобы объяснить несоответствие в теории и наблюдениях", — говорит Найк.
Ученые считают, что на протяжении всей истории Вселенной, эти частицы могли существовать в группах с разными полярными состояниями, то есть с разными зарядами. И таким образом они формировали невидимые границы в космосе. Эти стены, в свою очередь, могут заставить меньшие галактики формировать диски вокруг гораздо более крупных галактик-хозяев.
Но ученые согласны с тем, что это только гипотеза, которая требует подтверждений. Эксперты хотят продолжать свои исследования, чтобы их найти.
В данном контексте также стоит напомнить о новой теории, которая предполагает, что все мы живем в гигантском пузыре в форме круассана. Речь идет о том, что ученые предположили, что такую форму имеет гелиосфера, которая окружает нашу солнечную систему.