У космосі існують невидимі стіни, створені "п'ятою силою": що каже нова теорія

Учені звернулися до "нової фізики", щоб пояснити дивне розташування галактик-супутників Чумацького Шляху й інших прилеглих галактик.

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Дослідники з Ноттінгемського університету Аніш Найк і Клер Беррейдж припускають, що існує нова "п'ята сила", яка може пояснити одну з проблем стандартної космологічної моделі, яку називають модель Лямбда-CDM. Ця модель є основою для розуміння нашого Всесвіту, повідомляє Futurism.

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За словами вчених, існує п'ята сила, яку вони назвали гіпотетичною часткою симетроном, яка спрямовує маленькі галактики-супутники навколо своїх великих галактик-господарів, на дивні орбіти, що суперечить передбаченням моделі Лямбда-CDM.

Модель Лямбда-CDM

Стандартна теорія, відома як модель Лямбда-CDM, передбачає, що Всесвіт складається з трьох ключових компонентів:

космологічної постійної, коефіцієнта, який додав Альберт Ейнштейн для того, щоб пояснити свої рівняння загальної теорії відносності;

холодної темної матерії, яка є частинками, що повільно рухаються, не випускають випромінювання;

і звичайної матерії, з якою ми взаємодіємо щодня.

[ + – ] Велика Магелланова Хмара — галактика-супутник Чумацького Шляху Фото: wikipedia

Розбіжність між теорією та практикою

Такі маленькі галактики, які захопило гравітаційне тяжіння великих галактик, зрештою розташовуються в тонких дисках, майже як кільця навколо Сатурна, тоді як модель передбачає, що вони повинні розподілятися на хаотичних орбітах навколо батьківських галактик. Галактики-супутники на таких синхронізованих орбітах були виявлені навколо Чумацького Шляху, а також у найближчих галактичних сусідів — галактики Андромеди та Центавр А. Виходить, що теорія не відповідає практичним спостереженням.

[ + – ] Галактика Андромеди Фото: wikipedia

Нова теорія

Учені вже запропонували багато пояснень, чому так відбувається. Але дослідження вчених із Ноттінгемського університету пропонує нове теоретичне пояснення такій розбіжності. Аніш Найк і Клер Беррейдж вважають, що галактики перебувають під упливом невидимих "стін", які створюють гіпотетичні частки під назвою симетрони. Це може цілком змінити закони астрофізики, що існують.

[ + – ] Галактика Центавр А Фото: wikipedia

Симетрони та невидимі стіни

Саме ця п'ята сила, яку створюють симетрони, і розташовує галактики у формі дисків навколо галактик-господарів за допомогою невидимих "стін" або кордонів у космосі. За словами Найка, симетрони — це одна з багатьох гіпотетичних частинок, які можуть пояснити існування темної матерії та темної енергії.

[ + – ] Мале Магелланове Хмара — галактика супутник Чумацького Шляху Фото: wikipedia

"Ми вирішили додати нові частинки, з яких і може складатися темна матерія та/або темна енергія, щоб пояснити невідповідність у теорії та спостереженнях", — каже Найк.

Учені вважають, що протягом усієї історії Всесвіту ці частки могли існувати в групах із різними полярними станами, тобто з різними зарядами. І так вони формували невидимі кордони в космосі. Ці стіни, у свою чергу, можуть змусити менші галактики формувати диски навколо значно більших галактик-господарів.

Але вчені згодні з тим, що це лише гіпотеза, яка потребує підтверджень. Експерти хочуть продовжувати свої дослідження, щоби їх знайти.

У цьому контексті також варто нагадати про нову теорію, яка припускає, що всі ми живемо в гігантській більбашці у формі круасана. Йдеться про те, що вчені припустили, що таку форму має геліосфера, яка оточує нашу Сонячну систему.