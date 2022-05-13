У космосі існують невидимі стіни, створені "п'ятою силою": що каже нова теорія
Учені звернулися до "нової фізики", щоб пояснити дивне розташування галактик-супутників Чумацького Шляху й інших прилеглих галактик.
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Дослідники з Ноттінгемського університету Аніш Найк і Клер Беррейдж припускають, що існує нова "п'ята сила", яка може пояснити одну з проблем стандартної космологічної моделі, яку називають модель Лямбда-CDM. Ця модель є основою для розуміння нашого Всесвіту, повідомляє Futurism.
За словами вчених, існує п'ята сила, яку вони назвали гіпотетичною часткою симетроном, яка спрямовує маленькі галактики-супутники навколо своїх великих галактик-господарів, на дивні орбіти, що суперечить передбаченням моделі Лямбда-CDM.
Модель Лямбда-CDM
Стандартна теорія, відома як модель Лямбда-CDM, передбачає, що Всесвіт складається з трьох ключових компонентів:
- космологічної постійної, коефіцієнта, який додав Альберт Ейнштейн для того, щоб пояснити свої рівняння загальної теорії відносності;
- холодної темної матерії, яка є частинками, що повільно рухаються, не випускають випромінювання;
- і звичайної матерії, з якою ми взаємодіємо щодня.
Розбіжність між теорією та практикою
Такі маленькі галактики, які захопило гравітаційне тяжіння великих галактик, зрештою розташовуються в тонких дисках, майже як кільця навколо Сатурна, тоді як модель передбачає, що вони повинні розподілятися на хаотичних орбітах навколо батьківських галактик. Галактики-супутники на таких синхронізованих орбітах були виявлені навколо Чумацького Шляху, а також у найближчих галактичних сусідів — галактики Андромеди та Центавр А. Виходить, що теорія не відповідає практичним спостереженням.
Нова теорія
Учені вже запропонували багато пояснень, чому так відбувається. Але дослідження вчених із Ноттінгемського університету пропонує нове теоретичне пояснення такій розбіжності. Аніш Найк і Клер Беррейдж вважають, що галактики перебувають під упливом невидимих "стін", які створюють гіпотетичні частки під назвою симетрони. Це може цілком змінити закони астрофізики, що існують.
Симетрони та невидимі стіни
Саме ця п'ята сила, яку створюють симетрони, і розташовує галактики у формі дисків навколо галактик-господарів за допомогою невидимих "стін" або кордонів у космосі. За словами Найка, симетрони — це одна з багатьох гіпотетичних частинок, які можуть пояснити існування темної матерії та темної енергії.
"Ми вирішили додати нові частинки, з яких і може складатися темна матерія та/або темна енергія, щоб пояснити невідповідність у теорії та спостереженнях", — каже Найк.
Учені вважають, що протягом усієї історії Всесвіту ці частки могли існувати в групах із різними полярними станами, тобто з різними зарядами. І так вони формували невидимі кордони в космосі. Ці стіни, у свою чергу, можуть змусити менші галактики формувати диски навколо значно більших галактик-господарів.
Але вчені згодні з тим, що це лише гіпотеза, яка потребує підтверджень. Експерти хочуть продовжувати свої дослідження, щоби їх знайти.
У цьому контексті також варто нагадати про нову теорію, яка припускає, що всі ми живемо в гігантській більбашці у формі круасана. Йдеться про те, що вчені припустили, що таку форму має геліосфера, яка оточує нашу Сонячну систему.