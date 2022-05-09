Живемо в гігантському міхурі у формі круасана: що являє собою геліосфера

NASA нарешті вирішило приділити увагу та виділити гроші на дослідження геліосфери.

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Космічне агентство виділяє 12 млн доларів у межах п'ятирічного гранту для вчених із різних університетів США, щоб ті з'ясували, як саме Сонце впливає на Сонячну систему та її навколишнє середовище, повідомляє Forbes.

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Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що Сонячна система має форму круасана. Якщо бути точнішим, то таку форму має оболонка нашої Сонячної системи, яка називається геліосферою. Вона простягається набагато далі, ніж Плутон.

Теорія у тому, що геліосфера має форму круасана — це дуже неймовірна концепція, але в неї все більше прибічників. Адже досі астрономи вважали, що Сонячна система схожа на комету з довгим хвостом, що летить у просторі. Саме хвостом і є геліосфера, яка тягнеться за нашою зірковою системою, коли вона обертається навколо центру галактики.

[ + – ] Сонячна система може бути схожа на комету, що летить у просторі, з довгим хвостом. Саме хвостом і є геліосфера, яка тягнеться за нашою зірковою системою, коли вона обертається навколо центру галактики Фото: ISS

Що ж насправді є геліосферою, досі точно не зрозуміло. Може це й міхур у формі круасана, а може просто розтягнутий на дуже велику відстань міхур.

Поки вченим відомо точно, що геліосфера складається з чотирьох основних шарів:

кордон ударної хвилі;

геліосферна оболонка;

геліопауза;

зовнішня геліосферна оболонка чи головна ударна хвиля.

[ + – ] Шари геліосфери Фото: wikipedia

Фокус уже докладно писав про анатомію геліосфери і що являє собою кожен шар, на думку вчених.

Що ж відомо точно про те, чим є геліосфера зараз, і яку роль вона відіграє для людства:

геліосфера створена потоком заряджених частинок або сонячним вітром, що походить від Сонця;

геліосферний міхур захищає життя на Землі від руйнівних космічних променів, що приходять із глибокого космосу, після вибуху наднових;

на краях геліосфери сонячний вітер зустрічається із міжзоряним вітром;

геліосфера створює магнітне силове поле навколо всіх планет Сонячної системи, завдяки чому заряджені частинки з космосу могли б проникнути на Землю та знищити ДНК.

"З кожним новим відкриттям ми все більше розуміємо важливість геліосфери для життя на Землі. Але нам здається, що існує ще якесь джерело енергії, яке підживлює геліосферу, але ми поки що не знаємо, що це", — каже Мерав Офер з університету Бостона.

Гроші, які виділяє NASA вченим, підуть на:

дослідження найкращого розуміння пристрою Сонячної системи;

вивчення того, як газова хмара, якою рухається наша Сонячна система, впливає на життя на Землі;

потенційний пошук позаземного життя поза Сонячної системи.

Нагадуємо, що вчені зробили спробу вивчити потенційні межі геліосфери та спробували відповісти на запитання: як далеко знаходиться її край? Що з цього вийшло, також писав Фокус.