Астрономи з'ясували, що Сонячна система має форму круасану

Учені дізналися, що геліосфера може мати форму дивного космічного крусасана, а також з'ясували, як саме це відбувається.

Геліосфера — це величезний "міхур", створений сонячним вітром, який захищає всі об'єкти Сонячної системи від космічного випромінювання. Завдяки даним трьох космічних апаратів, "Вояджер-1", "Вояджер — 2" та "Нові горизонти", які побували на краю Сонячної системи, а перші два навіть перетнули її, ученим вдалося дізнатися, що геліосфера може мати форму круасана. Внаслідок нового дослідження астрономи дізналися, як це відбувається. За їхніми словами, нейтральні частинки водню, які прямують до Сонячної системи з міжзоряного простору, ймовірно, відіграють ключову роль у створенні форми геліосфери, повідомляє ScienceAlert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Форма міхура, створеного Сонцем, може впливати на те, як космічні промені потрапляють у геліосферу", — говорить Джеймс Дрейк із Університету штату Меріленд.

Краї круасану

Астрономи вирішили вивчити геліосферні струмені – це струмені речовини, що походять від Сонця, які сформувалися внаслідок взаємодії магнітного поля нашої зірки та міжзоряного магнітного поля. Але замість того, щоб іти прямо, вони згинаються під впливом міжзоряного потоку, як краї круассану. Це хвости Сонячної системи.

"Але ці струмені, як і геліосфера, здаються нестійкими, і ми хотіли дізнатися чому", — каже Мерав Офер із університету Бостона.

[ + – ] Можлива форма геліосфери Фото: ScienceAlert

Атоми водню та їхній уплив

Учені створили комп'ютерну модель, у якій особливу увагу приділили незарядженим нейтральним атомам водню, які проходять через Усесвіт і впливають на геліосферу. Після виключення атомів водню з моделювання, струмені, що виходять від Сонця, відразу стали стійкими, але, коли вони там були, то геліосферні струмені починали згинатися.

За словами вчених, це відбувається в результаті взаємодії нейтрального водню з іонізованою речовиною в геліошарі — зовнішній області геліосфери. Подібна взаємодія створює нестійкість Релея-Тейлора, яка виникає на межі двох рідин із різною щільністю, коли легша рідина потрапляє у важчу. Це спричиняє величезну турбулентність у хвостах геліосфери.

Фокус уже писав докладно про структуру геліосфери, а також про те, що NASA хоче розібратися в давній загадці геліосфери за допомогою нових космічних апаратів.

Нагадуємо, що астрономи розповіли, який вигляд має край Сонячної системи, а раніше їм уперше вдалося нанести на карту межу геліосфери.