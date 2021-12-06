Астрономы выяснили, что Солнечная система имеет форму круассана

Ученые узнали, что гелиосфера может иметь форму странного космического крусассана, а также выяснили, как именно это происходит.

Гелиосфера – это огромный "пузырь", созданный солнечным ветром, который защищает все объекты Солнечной системы от космического излучения. Благодаря данным трех космических аппаратов, "Вояджер -1", "Вояджер — 2" и "Новые горизонты", которые побывали на краю Солнечной системы, а первые два даже пересекли ее, ученым удалось узнать, что гелиосфера может иметь форму круассана. В результате нового исследования астрономы узнали, как это происходит. По их словам, нейтральные частицы водорода, которые направляются в Солнечную систему из межзвездного пространства, вероятно, играют ключевую роль роль в создании формы гелиосферы, сообщает ScienceAlert.

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"Форма пузыря, созданного Солнцем, может влиять на то, как космические лучи попадают в гелиосферу", — говорит Джеймс Дрейк из Университета штата Мэриленд.

Края круассана

Астрономы решили изучить гелиосферные струи – это струи вещества, которые исходят от Солнца, которые сформировались в результате взаимодействия магнитного поля нашей звезды и межзвездного магнитного поля. Но вместо того, чтобы уходить прямо, они изгибаются, под влиянием межзвездного потока, как края круассана. Это хвосты Солнечной системы.

"Но эти струи, как и гелиосфера, кажутся неустойчивыми, и мы хотели узнать почему", — говорит Мерав Офер из Бостонского университета.

[ + – ] Возможная форма гелиосферы Фото: ScienceAlert

Атомы водорода и их влияние

Ученые создали компьютерную модель, в которое особое внимание уделили незаряженным нейтральным атомам водорода, которые проходят через Вселенную и влияют на гелиосферу. После исключения атомов водорода из моделирования, струи, исходящие от Солнца сразу стали устойчивыми, но, когда они там были, то гелиосферные струи начинали изгибаться.

По словам ученых, это происходит в результате взаимодействия нейтрального водорода с ионизированным веществом в гелиослое — внешней области гелиосферы. Подобное взаимодействие создает неустойчивость Рэлея-Тейлора, которая возникает на границе двух жидкостей с разной плотностью, когда более легкая жидкость попадает в более тяжелую. Это становится причиной огромной турбулентности в хвостах гелиосферы.

Фокус уже писал подробно о структуре гелиосферы, а также о том, что NASA хочет разобраться в давней загадке гелиосферы с помощью новых космических аппаратов.

Напоминаем, что астрономы рассказали, как выглядит край Солнечной системы, а раньше им впервые удалось нанести на карту границу гелиосферы.