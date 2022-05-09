Живем в гигантском пузыре в форме круассана: что представляет из себя гелиосфера

NASA наконец-то решило уделить внимание и выделить деньги на исследование гелиосферы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Космическое агентство выделяет 12 млн долларов в рамках пятилетнего гранта для ученых из разных университетов США, чтобы те выяснили, как именно Солнце влияет на Солнечную систему и ее окружающую среду, сообщает Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что Солнечная система имеет форму круассана. Если быть точнее, то такую форму имеет оболочка нашей Солнечной системы, которая называется гелиосфера. Она простирается намного дальше, чем находится Плутон.

Теория о том, что гелиосфера имеет форму круассана – это очень невероятная концепция, но у нее все больше приверженцев. Ведь до сих пор астрономы считали, что Солнечная система похожа на летящую в пространстве комету с длинным хвостом. Как раз хвостом и является гелиосфера, которая тянется за нашей звездной системой, когда она вращается вокруг центра галактики.

[ + – ] Солнечная система может быть похожа на летящую в пространстве комету с длинным хвостом. Как раз хвостом и является гелиосфера, которая тянется за нашей звездной системой, когда она вращается вокруг центра галактики Фото: NASA

Что же на самом деле представляет собой гелиосфера, до сих пор точно не ясно. Может это и пузырь в форме круассана, а может быть просто растянутый на очень большое расстояние пузырь.

Пока ученым известно точно, что гелиосфера состоит из 4 главных слоев:

Граница ударной волны;

Гелиосферная оболочка;

Гелиопауза;

Внешняя гелиосферная оболочка или головная ударная волна.

[ + – ] Слои гелиосферы Фото: wikipedia

Фокус уже подробно писал об анатомии гелиосферы и что из себя представляет каждый слой, по мнению ученых.

Что же известно точно о том, чем является гелиосфера сейчас, и какую роль она играет в том числе для человечества:

Гелиосфера создана потоком заряженных частиц или солнечным ветром, который исходит от Солнца;

Гелиосферный пузырь защищает жизнь на Земле от разрушительных космических лучей, которые приходят из глубокого космоса, после взрыва сверхновых;

На краях гелиосферы солнечный ветер встречается с межзвездным ветром;

Гелиосфера создает магнитное силовое поле вокруг всех планет Солнечной системы, благодаря чему заряженные частицы из космоса могли бы проникнуть на Землю и уничтожить ДНК.

"С каждым новым открытием мы все больше понимаем важность гелиосферы для жизни на Земле. Но нам кажется, что существует еще какой-то источник энергии, который подпитывает гелиосферу, но мы пока не знаем, что это", — говорит Мерав Офер из Бостонского университета.

Деньги, которые выделяет NASA ученым, пойдут:

На исследование лучшего понимания устройства Солнечной системы;

На исследование того, как газовое облако, через которое движется наша Солнечная система, влияет на жизнь на Земле;

На потенциальный поиск внеземной жизни за пределами Солнечной системы.

Напоминаем, что ученые предприняли попытку изучить потенциальные границы гелиосферы и попытались ответить на вопрос: как далеко находится ее край? Что из этого получилось, также писал Фокус.