Телескоп Габбл допоміг розібратися у розширенні Всесвіту: названо його точну швидкість

Нове дослідження показує, що Всесвіт розширюється трохи швидше, ніж вважалося раніше.

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NASA опублікувало новий звіт, який учені назвали величезною працею космічного телескопа Габбла. Проаналізувавши його дані за останні 30 років, астрономи змогли більш точно сказати, з якою швидкістю розширюється наш Всесвіт, повідомляє New Atlas.

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Ученим уже давно відомо, що Всесвіт розширюється. Ці висновки було зроблено завдяки спостереженню за галактиками. Що далі вони від нас, то швидше вони рухаються у просторі. Швидкість, з якою галактики рухаються стосовно їх відстані від Землі, називається постійною Габбла.

Постійна Габбла

Щоб отримати максимально точне значення постійного Габбла, астрономи вивчають відстань до об'єктів, яскравість яких добре відома. Унаслідок виходить, що чим тьмяніший об'єкт, тим далі він знаходиться. Такими космічними маркерами для отримання відстані до прилеглих галактик для вчених є зірки під назвою цефеїди. Це пульсуючі змінні зірки, що є жовтими гігантами. Для того, щоб дізнатися відстань до більш далеких галактик, учені використовують як маркер наднові типу Ia. Для цих потужних вибухів зірок також відома чітка пікова яскравість.

До речі, Фокус уже писав про те, що вчені знайшли на Землі ознаки вибуху наднового типу la. І цим речовим доказом є позаземний камінь, який виявили в пустелі в Єгипті.

[ + – ] NASA опублікувало новий звіт, який учені назвали найбільшою працею космічного телескопа Габбла Фото: NASA

Постійна Габбла — це показник, який пов'язує відстань до галактики зі швидкістю віддалення від нас. Постійна Габбла вимірюється у км/с на мегапарсек. 1 мегапарсек — це приблизно 3,3 млн світлових років.

Унаслідок досліджень за останні десятиліття астрономи дійшли висновку, що постійна Габбла становить приблизно 70 км/с на мегапарсек. Це означає, що галактика, яка знаходиться на відстані 1 мегапарсек від Землі, буде віддалятися від нас зі швидкістю 70 км/с. І з кожним мегапарсеком відстані швидкість видалення галактики збільшуватиметься на 70 км/с.

Нове дослідження вчених NASA

Тепер учені NASA вивчили дані про 42 галактики, за якими спостерігав космічний телескоп Габбла останні 30 років, щоб отримати точніше значення постійної Габбла. Усі ці галактики мають як космічні маркери як цефеїди, так і наднові типу Ia.

Унаслідок нового дослідження учені з NASA розрахували максимально точне значення постійної Габбла, що становить 73 км/с на мегапарсек. Також учені зазначають, що похибка становить 1 км/с на мегапарсек. За словами астрономів, нові точніші розрахунки дають можливість покращити космологічну модель і точніше оцінити вік Всесвіту та краще передбачити його майбутнє.

[ + – ] Учені NASA вивчили дані про 42 галактики, за якими спостерігав космічний телескоп Хаббла останні 30 років, щоб отримати точніше значення постійної Хаббла. Всі ці галактики мають як космічні маркери як цефеїди, так і наднові типу Ia Фото: NASA

Існує нерозкрита таємниця

Але існує одна загадка, яку поки що не вирішили вчені. Сучасна стандартна космологічна модель, яка називається Модель Лямбда-CDM, і про неї вже писав Фокус, припускає, що значення постійної Габбла має бути приблизно 67,5 км/с на мегапарсек.

Астрономи пояснюють це тим, що, можливо, постійна Габбла в нашому локальному Всесвіті більша, а в більш віддалених регіонах космосу — менша. Учені вважають, що нове значення постійної Габбла і передбачуване стандартною космологічною моделлю є правильним. Це можливо, якщо припустити, що існує поки що не відкрита нова фізика.

За словами вчених, розгадати цю загадку допоможе новий космічний телескоп Вебба. Ця інфрачервона обсерваторія, яка нещодавно надіслала нові тестові дуже чіткі знімки зірок і галактик, зможе побачити космічні маркери, що досліджуються, також із вищою точністю, ніж це робив телескоп Габбла.

Також Фокус писав про те, що перший знімок чорної дірки в центрі Чумацького Шляху може бути помилкою. Японські вчені вважають, що таким же хибним зображенням є і перше в історії фото чорної діри, яке зробили ще у 2019 році.