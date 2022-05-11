Приголомшлива чіткість. NASA показало нові знімки налаштованого телескопа Вебба (фото)

Учені показали результат нової роботи космічного телескопа та продемонстрували, наскільки ці знімки кращі, ніж в іншого телескопа.

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Згідно із заявою NASA, всі чотири прилади космічного телескопа Вебба тепер ідеально налаштовані. Доказом цього можуть бути нові зображення галактики Велика Магелланова хмара. Вони набагато чіткіші, ніж у попередника Вебба, також інфрачервоного телескопа "Спітцер", який уже "на пенсії", повідомляє Live Science.

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Ми досягли ідеального налаштування всіх головних приладів телескопа Вебб. Ми досягли такої продуктивності, яку навіть самі не очікували отримати. Телескоп готовий до повноцінної наукової роботи, яку він почне влітку 2022 року. Ми вважаємо, що більшого ми вже не зможемо досягти в плані настроювання приладів і в цьому немає потреби", — каже Майкл МакЕлвейн із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда.

Щоб показати рівень готовності телескопа Вебба до наукової діяльності та якість роботи його приладів, NASA оприлюднили нові зображення, які телескоп зробив за допомогою приладу для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання або MIRI.

Щоб не виникало жодних сумнівів у тому, що всі прилади нового інфрачервоного телескопа налаштовані ідеально, NASA як порівняння показало знімок тієї ж частини галактики-супутника Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова хмара, яку зробив космічний телескоп "Спітцер".

[ + – ] Знімок частини галактики Велика Магелланова хмара, яку зробив "Спітцер" (ліворуч) та телескоп Вебба (праворуч) Фото: ISS

Якщо на зображенні інфрачервоного телескопа Спітцер, який припинив свою роботу наприкінці 2020 року, зірки виглядають розмито і не чітко, то знімок Вебба показує безпрецедентну деталізацію космічних об'єктів. Зірки на передньому плані виглядають чітко та яскраво, видно навіть хмари міжзоряного газу, а на задньому плані видніються сотні інших зірок і галактик.

[ + – ] Знімок Вебба (внизу) показує безпрецедентну деталізацію космічних об'єктів Фото: ISS

Згідно з повідомленням NASA, вчені ще проведуть кілька останніх тестів і вже в липні 2022 року космічний телескоп Вебба почне свою повноцінну роботу. За словами вчених, уже в липні вони чекають на цілий набір фото, на яких будуть зображені зірки та галактики, які з'явилися в ранньому Всесвіті. Також телескоп вивчатиме еволюцію цих космічних об'єктів, щоб учені могли розкрити ще нерозгадані таємниці космосу.

[ + – ] У NASA створили порівняльну анімацію, яка показує різницю між зображенням телескопа "Спітцер" і телескопа Вебба

Учені вважають, що телескоп Вебба зможе побачити світ ранніх зірок, які з'явилися лише через кілька мільйонів років після Великого вибуху. Ще однією перевагою Вебба є те, що він може бачити об'єкти, світло яких у 100 разів слабше, ніж у тих, що може бачити телескоп Габбл.

Також на відміну від Габбла, у якого є одне головне дзеркало діаметром 2,4 метри, у телескопа Вебба як би теж одне головне дзеркало, але він складається з 18 сегментів і загальний діаметр цього дзеркала становить 6,4 метри.

Запущений 25 грудня 2021 року новий космічний телескоп, який коштує 10 млрд доларів, подолав відстань у 1,5 млрд км, щоб досягти місця призначення. Тепер залишається тільки чекати початку його повноцінної роботи влітку 2022 року.

Фокус уже писав про те, що наприкінці квітня телескоп Вебба налаштував усі свої прилади та надіслав перші знімки космосу.