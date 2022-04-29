Підготовка завершена. Телескоп Вебба налаштував усі інструменти та надіслав перші знімки (фото)

Тепер учені Землі готові до введення в експлуатацію космічної обсерваторії.

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Налаштування всіх головних приладів космічного телескопа Вебба завершилося. Обсерваторії вдалося зробити чіткі та добре сфокусовані фото за допомогою всіх 4 своїх головних наукових приладів, повідомляє Space.

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NASA показало нові зображення, які зробив телескоп Вебба після завершення налаштування всіх приладів і вирівнювання головного дзеркала. Телескоп цього разу спрямував свій "погляд" на частину галактики-супутника нашого Чумацького шляху — Велику Магелланову Хмару. Тепер учені Землі можуть готувати космічний телескоп до повноцінної роботи у глибокому космосі.

[ + – ] NASA показало нові зображення, який зробив телескоп Вебба після завершення налаштування всіх приладів і вирівнювання головного дзеркала Фото: NASA

Цей підготовчий етап займе приблизно 2 місяці, і наприкінці червня Вебб буде готовим до наукової діяльності. За словами представників NASA, нові зображення, які зробив Вебб, докорінно змінюють погляд учених на Всесвіт.

Для того, щоб вийти на фінальну стадію підготовки до роботи, телескоп Вебба пройшов через 7 етапів налаштування приладів і вирівнювання головного дзеркала. Нагадуємо, що космічна обсерваторія вартістю 10 млрд доларів вирушила в космос 25 грудня минулого року, через місяць досягла точки призначення і ще 3 місяці пішло на те, щоб підготувати телескоп для остаточного введення в експлуатацію.

У NASA кажуть, що всі сегменти головного дзеркала не тільки вирівняні правильно та мають потрібну температуру, щоб "ловити" інфрачервоне світло та передавати його на свої головні прилади, які створюють зображення космосу.

[ + – ] Усі сегменти головного дзеркала не тільки вирівняні правильно та мають потрібну температуру, щоб "ловити" інфрачервоне світло та передавати його на свої головні прилади, які створюють зображення космосу Фото: ISS

"Можливості телескопа навіть кращі, ніж прогнозувалося. Якість фото обмежена лише розміром телескопа. Тому дрібні деталі не завжди відображаються так само добре, як великі. Протягом наступних 2 місяців головне дзеркало буде ще краще налаштоване", — кажуть у NASA.

Під час заключного етапу підготовки телескопа Вебба до роботи вчені знову перевірятимуть усі прилади з різними налаштуваннями, щоб переконатися, що вони виконуватимуть свої завдання так, як потрібно.

Також під час цієї стадії вчені Землі відправлятимуть телескоп на різні ділянки космосу, щоб перевірити його теплову стійкість. Тобто, чи не нагрівається телескоп до більш високих температур, ніж потрібно для роботи за умов зміни цілі спостереження.

У NASA заявили, що тепер кожні 2 дні контролюватимуть працездатність усіх приладів і головного дзеркала, щоб за необхідності вносити коригування та змінювати налаштування.

Фокус уже писав про те, що один із головних приладів телескопа Вебба, MIRI, досяг потрібної температури, щоб розпочати нормальну роботу. Навіщо телескопу бути холодним і як відбувалося налаштування, Фокус також писав.

Також Фокус писав про те, як почалося налаштовування головних приладів космічного телескопа Вебба і чого тоді вдалося досягти.