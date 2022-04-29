Подготовка завершена. Телескоп Уэбба настроил все инструменты и прислал первые снимки (фото)

Теперь ученые на Земле готовы к вводу в эксплуатацию космической обсерватории.

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Настройка всех главных приборов космического телескопа Уэбба завершилась. Обсерватории удалось сделать четкие и хорошо сфокусированные фотографии с помощью всех 4 своих главных научных приборов, сообщает Space.

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NASA показало новые изображения, которые сделал телескоп Уэбба после завершения настройки всех приборов и выравнивания главного зеркала. Телескоп в этот раз направил свой "взгляд" на часть галактики-спутника нашего Млечного пути — Большое Магелланово Облако. Теперь ученые на Земле могут готовить космический телескоп к полноценной работе в глубоком космосе.

[ + – ] NASA показало новые изображения, который сделал телескоп Уэбба после завершения настройки всех приборов и выравнивания главного зеркала Фото: NASA

Этот подготовительный этап займет примерно 2 месяца, и в конце июня Уэбб будет готов к научной деятельности. По словам представителей NASA, новые изображения, который сделал Уэбб, коренным образом меняют взгляд ученых на Вселенную.

Для того, чтобы выйти на финальную стадию подготовки к работе, телескоп Уэбба прошел через 7 этапов настойки приборов и выравнивания главного зеркала. Напоминаем, что космическая обсерватория стоимостью 10 млрд долларов отправилась в космос 25 декабря прошлого года, через месяц достигла точки назначения и еще 3 месяца ушло на то, чтобы подготовить телескоп для окончательного ввода в эксплуатацию.

В NASA говорят, что все сегменты главного зеркала не только выровнены правильно и имеют нужную температуру, чтобы "ловить" инфракрасный свет и передавать его на свои главные приборы, которые и создают изображения космоса.

[ + – ] Все сегменты главного зеркала не только выровнены правильно и имеют нужную температуру, чтобы "ловить" инфракрасный свет и передавать его на свои главные приборы, которые и создают изображения космоса. Фото: NASA

"Возможности телескопа даже лучше, чем прогнозировалось. Качество фотографий ограничено только размером телескопа. Поэтому мелкие детали не всегда отображаются так же хорошо, как крупные. В течение следующих 2 месяцев главное зеркало будет еще лучше настроено", — говорят в NASA.

Во время заключительного этапа подготовки телескопа Уэбба к работе, ученые снова будут проверять все приборы с разными настройками, чтобы убедиться, что они будут выполнять свои задачи так, как нужно.

Также во время этой стадии ученые на Земле будут направлять телескоп на разные участки космоса, чтобы проверить его тепловую устойчивость. То есть, не нагревается ли телескоп до более высоких температур, чем нужно для его работы при смене цели наблюдения.

В NASA заявили, что теперь каждые 2 дня будут контролировать работоспособность всех приборов и главного зеркала, чтобы при необходимости вносить корректировки и изменять настройки.

Фокус уже писал о том, что один из главных приборов телескопа Уэбба, MIRI, достиг нужной температуры, для того чтобы начать нормальную работу. Зачем телескопу быть холодным и как происходила настройка, Фокус также писал.

Также Фокус писал о том, как началась настройка главных приборов космического телескопа Уэбба и чего тогда удалось достичь.