Один из главных приборов космического телескопа Уэбба замерз: что будет с обсерваторией

Прибор телескопа для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения остыл до очень низкой температуры.

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Перед тем как самый мощный на сегодняшний день космический телескоп Уэбба увидит свет самых первых галактик во Вселенной, его приборы должны остыть до рабочей температуры. Причем остыть они должны до очень низкой температуры. В NASA сообщили, что прибор для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения (Mid-Infrared Instrument или MIRI) имеет теперь эту температуру — минус 266 градусов по Цельсию, сообщает Phys.

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Все четыре главных прибора телескопа Уэбба начали свое охлаждение в тени солнцезащитного экрана, который имеет размер теннисного корта. В результате температура MIRI опустилась до отметки в минус 183 градуса по Цельсию. Потом с помощью специального криоохладителя космическому телескопу удалось пройти этап охлаждения, который состоит в том, что температура должна снизиться в диапазоне с -258 до -267 градусов Цельсия.

"Это был очень важный момент, и команда на Земле очень переживала, чтобы криоохладитель сделал свою работу правильно. Но все прошло даже лучше, чем мы ожидали", — говорит Аналин Шнайдер из Лаборатории реактивного движения NASA.

Зачем приборам телескопа Уэбба нужно охлаждение?

Для того, чтобы увидеть инфракрасный свет, который излучают далекие галактики и звезды, скрытые космической пылью, все приборы телескопа Уэбба должны быть очень холодными. Но MIRI обнаруживает более длинные волны инфракрасного света, чем три других прибора, поэтому его температура должна быть еще ниже, чем у остальных.

Есть еще одна причина, из-за чего приборы Уэбба должны быть холодными. Нужно подавить так называемый темновой ток – электрический ток, который создают атомы в самих приборах. Этот темновой ток имитирует настоящий сигнал и приборы могут считать, что они уловили свет от внешнего источника. Поскольку температура является мерой того, насколько быстро вибрируют атомы в приборах, снижение температуры означает меньшую вибрацию, а значит и меньший темновой ток.

Прибор MIRI должен быть холоднее остальных

MIRI более чувствителен к темновому току, поэтому он должен быть холоднее, чем другие приборы, чтобы полностью устранить этот эффект. Когда температура прибора повышается, то один градус повышенной температуры соответствует десятикратному увеличению темнового тока.

Перед тем, как MIRI сможет начать свою работу специалистам на Земле нужно будет еще сделать тестовые изображения звезд и других объектов, чтобы откалибровать прибор и проверить его работоспособность.

В NASA планируют получить представляющие научную ценность снимки далеких звезд и галактик этим летом, когда все приборы космического телескопа Уэбба пройдут тест на работоспособность и обсерватория начнет свою научную деятельность.

[ + – ] Одной изи звестных целей для изучения телескопа Уэбба является галактика- спутник Млечного Пути - Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что специалисты NASA проверили работоспособность камеры ближнего инфракрасного диапазона (Near-Infrared Camera) телескопа Уэбба и том, как началась подготовка к тестированию MIRI.

[ + – ] Проверяя работу камеры ближнего инфракрасного диапазона, телескоп Уэбба прислал на Землю изображение почти выровненного главного зеркала Фото: NASA

С изучения каких именно объектов начнет свою научную работу телескоп Уэбба до сих пор не известно. В NASA пока не хотят раскрывать всех секретов, но в космическом агентстве поделились информацией о том, какие объекты точно будут объектом пристального внимания телескопа.

Фокус также писал о том, что ученым не терпится узнать, как появились первые звезды во Вселенной. Для этого они уже создали специальную компьютерную симуляцию. Но подтвердить их выводы может только космический телескоп Уэбба.