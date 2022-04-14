Один із головних приладів космічного телескопа Вебба замерз: що буде з обсерваторією

Прилад телескопа для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання остигнув до дуже низької температури.

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Перед тим, як найпотужніший наразі космічний телескоп Вебба побачить світ найперших галактик у Всесвіті, його прилади повинні охолонути до робочої температури. Причому охолонути вони мають до дуже низької температури. У NASA повідомили, що пристрій для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання (Mid-Infrared Instrument або MIRI) має тепер цю температуру — мінус 266 градусів за Цельсієм, повідомляє Phys.

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Усі чотири головні прилади телескопа Вебба розпочали своє охолодження в тіні сонцезахисного екрану, який має розмір тенісного корту. В результаті температура MIRI опустилася до позначки мінус 183 градуси за Цельсієм. Потім за допомогою спеціального кріоохолоджувача космічному телескопу вдалося пройти етап охолодження, який полягає в тому, що температура повинна знизитися в діапазоні від -258 до -267 градусів за Цельсієм.

"Це був дуже важливий момент, і команда на Землі дуже хвилювалася через те, щоб кріоохолоджувач зробив свою роботу правильно. Але все пройшло навіть краще, ніж ми очікували", — каже Аналін Шнайдер із Лабораторії реактивного руху NASA.

Навіщо приладам телескопа Вебба потрібне охолодження?

Для того, щоб побачити інфрачервоне світло, яке випромінюють далекі галактики та зірки, приховані космічним пилом, усі прилади телескопа Вебба мають бути дуже холодними. Але MIRI виявляє довші хвилі інфрачервоного світла, ніж три інших прилади, тому його температура має бути ще нижчою, ніж у інших.

Є ще одна причина, через що прилади Вебба мають бути холодними. Потрібно придушити так званий темновий струм — електричний струм, який утворюють атоми в самих приладах. Цей темновий струм імітує справжній сигнал, і прилади можуть вважати, що вони вловили світло від зовнішнього джерела. Оскільки температура є мірою того, наскільки швидко вібрують атоми в приладах, зниження температури означає меншу вібрацію, а значить, і менший темновий струм.

Прилад MIRI повинен бути холоднішим за інші

MIRI чутливіший до темнового струму, тому він повинен бути холоднішим, ніж інші прилади, щоб повністю усунути цей ефект. Коли температура приладу підвищується, один градус підвищеної температури відповідає десятикратному збільшенню темнового струму.

Перед тим, як MIRI зможе розпочати свою роботу для фахівців на Землі, потрібно буде ще зробити тестові зображення зірок та інших об'єктів, щоб відкалібрувати прилад і перевірити його працездатність.

У NASA планують отримати знімки далеких зірок і галактик, що представляють наукову цінність, цього літа, коли всі прилади космічного телескопа Вебба пройдуть тест на працездатність, і обсерваторія почне свою наукову діяльність.

[ + – ] Однією з відомих цілей для вивчення телескопа Вебба є галактика-супутник Чумацького Шляху — Велика Магелланова Хмара Фото: ISS

Фокус уже писав про те, що фахівці NASA перевірили працездатність камери ближнього інфрачервоного діапазону (Near-Infrared Camera) телескопа Вебба, та про те, як почалася підготовка до тестування MIRI.

[ + – ] Перевіряючи роботу камери ближнього інфрачервоного діапазону, телескоп Вебба надіслав на Землю зображення майже вирівняного головного дзеркала Фото: ISS

Із вивчення яких саме об'єктів розпочне свою наукову роботу телескоп Вебба, досі невідомо. У NASA поки що не хочуть розкривати всі секрети, але в космічному агентстві поділилися інформацією про те, які об'єкти точно будуть об'єктом пильної уваги телескопа.

Фокус також писав про те, що вченим не терпиться дізнатися, як з'явилися перші зірки в Усесвіті. Для цього вони вже створили спеціальну комп'ютерну симуляцію. Але підтвердити їхні висновки може лише космічний телескоп Вебба.