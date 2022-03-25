Хай буде світло. Вчені показали, як загорілися перші "вогні" у Всесвіті (відео)

Поки що дослідники створили тільки комп'ютерну симуляцію того, як світло поширилося в ранньому Всесвіті. Більше інформації зможе дати лише космічний телескоп Вебба.

На самому початку, після Великого вибуху наш Всесвіт наповнював непрозорий газ, і в ньому не було світла. Через мільярд років світло від зірок і галактик, що з'явилися, почало наповнювати Всесвіт. За допомогою нової комп'ютерної симуляції під назвою Тесан вчені змогли побачити, як з'явилося і поширилося світло в ранньому космосі, повідомляє ScienceAlert.

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"Тесан — це абсолютно новий інструмент, який дозволяє зазирнути в ранні часи Всесвіту. Це моделювання є аналогом того, що нам покажуть досконаліші засоби спостереження, такі як космічний телескоп Вебба", — каже Аарон Сміт із Массачусетського технологічного інституту.

Період між 50 млн і 1 млрд від Великого вибуху відомий як "космічний світанок". Тоді Всесвіт продовжував формуватися з первинної плазми. До того, як через 150 млн років після Великого вибуху з'явилися перші зірки та галактики, була повна темрява. Потім світло, завдяки випромінюванню від зірок і галактик, почало поступово проникати у всі куточки Всесвіту. Це тривало до позначки в 1 млрд років від Великого вибуху.

"Що і як відбувалося точно в ранньому Всесвіті до цього не дозволяють побачити сучасні засоби спостереження. Тому ми можемо лише моделювати все, що відбувається", — говорить Рахул Каннан з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Вчені створили модель частини Всесвіту діаметром 300 млн світлових років у період між 400 тисяч і 1 млрд років після Великого вибуху. Ця симуляція показує, як формувалися ранні галактики та взаємодіяли з газом у ранньому Всесвіті. Також моделювання дає уявлення про зміни, які відбувалися в космосі в міру того, як світло починало поширюватися Всесвітом.

"Ранній Всесвіт — це темний космос. Він став яскравим, коли почало випромінюватися світло від перших галактик", — говорить Сміт.

Згідно з новим моделюванням, світло спочатку взагалі не поширювалося дуже далеко. Тільки ближче до позначки в 1 млрд років світло почало долати великі відстані. Також вчені дійшли висновку, що чим більша маса галактик, тим більше вони впливали на поширення світла.

Наскільки точною є інформація, яку отримали вчені із симуляції, зможе сказати космічний телескоп Вебба, який вже за кілька місяців розпочне свою роботу. Він зможе "зазирнути" в ранній Всесвіт і побачити, що відбувалося там у період, починаючи від 300 тисяч років після Великого вибуху.

"Телескоп Вебба або зможе підтвердити наші дані, або вкаже на суттєві відмінності, що свідчитиме про те, що ми неправильно розуміємо природу раннього Всесвіту", — говорить Сміт.

Нагадуємо, що космічний телескоп Вебба розпочав налаштування своїх життєво важливих приладів. Тепер він налаштовує пристрій для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання.