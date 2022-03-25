Да будет свет. Ученые показали, как зажглись первые "огни" во Вселенной (видео)

Пока что исследователи создали только компьютерную симуляцию того, как свет начал распространятся в ранней Вселенной. Больше информации сможет дать только космический телескоп Уэбба.

В самом начале, после Большого взрыва наша Вселенная была наполнена непрозрачным газом, и была лишена света. Через миллиард лет свет от появившихся звезд и галактик начал наполнять Вселенную. С помощью новой компьютерной симуляции под названием Тесан, ученые смогли увидеть, как появился и распространился свет в раннем космосе, сообщает ScienceAlert.

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"Тесан – это абсолютно новый инструмент, который позволяет заглянуть в самые ранние времена Вселенной. Это моделирование является аналогом того, что нам покажут более совершенные средства наблюдения, такие как космический телескоп Уэбба", — говорит Аарон Смит из Массачусетского технологического института.

Период между 50 млн и 1 млрд от Большого взрыва известен как космический рассвет. В это время Вселенная продолжала формироваться из первичной плазмы. До того, как через 150 млн лет после Большого взрыва появились первые звезды и галактики была полная тьма. Потом свет, благодаря излучению от звезд и галактик начал постепенно проникать во все уголки Вселенной. Это продолжалось до отметки в 1 млрд лет от Большого взрыва.

"Что и как происходило точно в ранней Вселенной до этого не позволяют увидеть современные средства наблюдения. Поэтому мы может только моделировать все происходящее", — говорит Рахул Каннан из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Ученые создали модель части Вселенной диаметром 300 млн световых лет в период между 400 тысяч и 1 млрд лет после Большого взрыва. Эта симуляция показывает, как формировались ранние галактики и взаимодействовали с газом в ранней Вселенной. Также моделирование дает представление об изменениях, которые происходили в космосе по мере того, как свет начинал распространятся через Вселенную.

"Ранняя Вселенная – это темный космос. Он стал ярким, когда начал исходит свет от первых галактик", — говорит Смит.

Согласно новому моделированию, свет изначально вообще не распространяется очень далеко. Только ближе к отметке в 1 млрд лет свет начал преодолевать большие расстояния. Также ученые пришли к выводу, что чем больше масса галактик, тем большее влияние они оказывали на распространение света.

Насколько точной является информация, которую получили ученые из симуляции, сможет сказать космический телескоп Уэбба, который уже через несколько месяцев начнет свою работу. Он сможет "заглянуть" в раннюю Вселенную и увидеть, что происходило там в период, начиная от 300 тысяч лет после Большого взрыва.

"Телескоп Уэбба либо сможет подтвердить наши данные, либо укажет на существенные различия, что будет свидетельствовать о том, что мы неправильно понимаем природу ранней Вселенной", — говорит Смит.

Напоминаем, что космический телескоп Уэбба начал настройку своих жизненно важных приборов. Теперь он настраивает прибор для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения.