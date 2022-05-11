Ошеломляющая четкость. NASA показало новые снимки настроенного телескопа Уэбба (фото)

Ученые показали результат новой работы космического телескопа и продемонстрировали, насколько эти снимки лучше, чем у другого телескопа.

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Согласно заявлению NASA, все четыре прибора космического телескопа Уэбба теперь настроены идеально. Доказательством этого могут служить новые изображения галактики Большое Магелланово облако. Они намного четче, чем у предшественника Уэбба, также инфракрасного телескопа "Спитцер", который уже "на пенсии", сообщает Live Science.

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"Мы достигли идеальной настройки всех главных приборов телескопа Уэбб. Мы достигли такой производительности, которую даже сами не ожидали получить. Телескоп готов к полноценной научной работе, которую он начнет летом 2022 года. Мы считаем, что большего мы уже не сможем достичь в плане настройки приборов и в этом нет необходимости", — говорит Майкл МакЭлвейн из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Чтобы показать уровень готовности телескопа Уэбба к научной деятельности и качество работы его приборов, NASA обнародовали новые изображения, которые телескоп сделал с помощью прибора для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения или MIRI.

Чтобы не возникало никаких сомнений в том, что все приборы нового инфракрасного телескопа настроены идеально, NASA в качестве сравнения показало снимок той же части галактики-спутника Млечного Пути под названием Большое Магелланово облако, которое сделал космический телескоп "Спитцер".

[ + – ] Снимок части галактики Большое Магелланово облако, которое сделал "Спитцер" (слева) и телескоп Уэбба (справа) Фото: NASA

Если на изображении инфракрасного телескопа "Спитцер", который прекратил свою работу в конце 2020 года, звезды выглядят размыто и не четко, то снимок Уэбба показывает беспрецедентную детализацию космических объектов. Звезды на переднем плане выглядят четко и ярко, видны даже облака межзвездного газа, а на заднем плане виднеются сотни других звезд и галактик.

[ + – ] Снимок Уэбба (внизу) показывает беспрецедентную детализацию космических объектов Фото: NASA

Согласно сообщению NASA, ученые еще проведут несколько заключительных тестов и уже в июле 2022 года, космический телескоп Уэбба начнет свою полноценную работу. По словам ученых, уже в июле они ждут целый набор фотографий, на которых будут изображены звезды и галактики, которые появились в ранней Вселенной. Также телескоп будет изучать эволюцию этих космических объектов, чтобы ученые могли раскрыть еще неразгаданные тайны космоса.

[ + – ] В NASA создали сравнительную анимацию ,которая показывает различия между изображением теелскопа "Спитцер" и телескопа Уэбба

Ученые считают, что телескоп Уэбба сможет увидеть свет самых ранних звезд, которые появились всего через несколько миллионов лет после Большого взрыва. Еще одним преимуществом Уэбба является то, что он может видеть объекты, свет которых в 100 раз слабее, чем у тех, которые может видеть телескоп Хаббл.

Также в отличие от Хаббла, у которого есть одно главное зеркало диаметром 2,4 метра, у телескопа Уэбба как бы тоже одно главное зеркало, но он состоит из 18 сегментов и общий диаметр этого зеркала составляет 6,4 метра.

Запущенный 25 декабря 2021 года, новый космический телескоп, который стоит 10 млрд долларов, преодолел расстояние в 1,5 млрд км, чтобы досчтичь места назначения. Теперь же остается только ждать начала его полноценной работы летом 2022 года.

Фокус уже писал о том, что в конце апреля телескоп Уэбба настроил все свои приборы и прислал первые снимки космоса.