Вспыхнула миллиарды лет назад. Ученые нашли на Земле признаки взрыва сверхновой (фото)

Исследователи считают, что внеземной камень из египетской пустыни является первым вещественным доказательством взрыва сверхновой типа Ia, найденным на Земле.

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Ученые из Йоханнесбургского университета, ЮАР, Ян Крамерс, Георгий Белянин и Хартмут Винклер провели химический анализ космического камня под названием Гипатия, который был обнаружен в египетской пустыне еще в 1996 году. Они несколько лет изучали его химических состав и теперь в рамках нового исследования пришли к выводу, что этот камень содержит элементы, которые были созданы во время очень редкого взрыва сверхновой типа la. Они считают, что это первое вещественное доказательство такого взрыва, которое было обнаружено на Земле, сообщает Phys.

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Несколько лет ученые потратили на изучение химического состава космического камня Гипатия, который ранее был частью большего твердого космического тела, которое прилетело на Землю и сгорев в атмосфере, распалось на куски. Но это произошло еще на ранних стадиях формирования Земли миллиарды лет назад. Первоначальный анализ этого камня показал, что он точно имеет внеземное происхождение. Дальнейшее исследование показало, что он даже не был создан в нашей Солнечной системе.

[ + – ] Несколько лет ученые потратили на изучение химического состава космического камня Гипатия, который ранее был частью большего твердого космического тела, которое прилетело на Землю и сгорев в атмосфере распалось на куски Фото: phys.org

"Мы проанализировали химический состав этого камня и пришли к выводу, что он отличается от всего, что есть в Солнечной системе. Он не был частью какого-либо астероида или кометы. Поэтому мы решили заглянуть за пределы Солнечной системы", — говорит Крамерс.

Этапы поиска места происхождения камня Гипатия

Первым возможным объяснением наличия особенной группы элементов в этом камне стал красный гигант. Эти звезды являются достаточно распространенными во Вселенной. Но последующий анализ исключил вариант, что твердое тело образовалось из вещества, которое было выброшено красным гигантом.

Следующим "подозреваемым" стала сверхновая типа II. И снова ученые пришли к выводу, что набор элементов, которые выделяются после взрыва сверхновой такого типа также не соответствуют составу этого камня. Особенно это касается концентрации железа.

В итоге ученые остановили свой выбор на взрыве сверхновой типа la. Этот более редкий тип сверхновых производит большую часть железа во Вселенной. Но такие взрывы случаются в нашей галактике всего 1 или два раза за 100 лет.

[ + – ] Ученые взяли для исследования отдельные части камня Гипатия Фото: phys.org

Все началось с красного гиганта

Согласно гипотезе, которую выдвинули ученые, происхождение камня Гипатия началось с красного гиганта, который превратился в белого карлика внутри гигантского облака пыли или туманности.

Этот белый карлик оказался в двойной системе вместе с звездой-компаньоном. Какое-то время этот белый карлик забирал вещество с соседней звезды. Но потом этот белый карлик достиг предела в поглощении вещества и взорвался сверхновой типа Ia внутри пылевого облака.

[ + – ] Этот белый карлик оказался в двойной системе вместе с звездой-компаньоном. Какое-то время этот белый карлик забирал вещество с соседней звезды. Но потом этот белый карлик достиг предела в поглощении вещества и взорвался сверхновой типа Ia внутри пылевого облака Фото: phys.org

Белый карлик, который взрывается сверхновой Ia, не просто разлетается на куски, а буквально разлетается на атомы. Вещество сверхновой типа Ia улетело в космос в виде атомов газа. После охлаждения эти атомы газа стали соединяться с частицами пылевого облака.

"Это соединение в конечном итоге и сформировало родительское тело камня Гипатия", — говорит Крамерс.

Космическое тело обрело свою форму на краю Солнечной системы

Ученые считают, что превращение родительского тела Гипатии в твердый камень произошло через миллионы лет на ранних стадиях формирования нашей Солнечной системы. И вероятно это произошло на внешних границах нашей звездной системы, а именно в облаке Оорта или в поясе Койпера.

В какой-то момент родительский камень Гипатии начал лететь к нашей планете. Достигнув ее, он сгорел в атмосфере и распался на части. Один из осколков этого небесного тела, который назвали камнем Гипатия, и был обнаружен в египетской пустыне.

"Если наша теория верна, то камень Гипатия будет первым на Земле вещественным доказательством взрыва сверхновой типа Ia. Но нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту теорию", — говорит Крамерс.

[ + – ] Ученые считают, что камень Гипатия является первым на Земле вещественным доказательством взрыва сверхновой типа Ia Фото: phys.org

Фокус уже писал о том, что ученые надеются увидеть взрыв сверхновой уже в ближайшее время. Но если это событие произойдет близко, по космическим меркам, от Земли, то это может быть опасным не только для планеты, но и для всего человечества.

Также астрономам удалось запечатлеть момент взрыва сверхновой в галактике Колесо Телеги, которая находится на расстоянии в 500 млн световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что астрономам впервые удалось увидеть первую стадию взрыва звезды. Это был взрыв новой, который, хотя также происходит на белых карликах, в отличие от сверхновой не приводит к разрушению звезды.