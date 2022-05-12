Огненный шар в 5 раз больше Земли: астрономы впервые увидели первую стадию взрыва звезды (фото)

Ученые смогли зафиксировать одну из стадий взрыва новой, которую до этого астрономы видели только в компьютерных моделях.

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Космический рентгеновский телескоп eROSITA смог запечатлеть очень короткий, но мощный взрыв на белом карлике. Это явление называется стадия "огненного шара" во время взрыва новой. Теперь у ученых есть фактическое доказательство такого события, которое предсказали ученые еще в 1990 году, сообщает ScienceAlert.

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Белый карлик под названием YZ Reticuli находится в созвездии Сетки на расстоянии 8250 световых лет от нас. Именно эта звезда разразилась взрывом новой, когда яркость мертвой звезды очень сильно повышается. Но во время взрыва новой существует несколько этапов. До этого ученые не наблюдали стадию, которая называется "огненный шар", ее удалось только смоделировать и предсказать в 1990 году. Эта стадия является очень кратковременной вспышкой.

Именно этот "огненный шар" смог увидеть рентгеновский телескоп eROSITA, который, кстати находится в космосе рядом с космическим телескопом Уэбба.

Как происходит взрыв новой?

Белый карлик – это мертвая звезда, которая сбросила свой внешний слой вещества. Эти звезды маленькие и очень плотные. Их масса в основном не превышает 1,4 массы Солнца. Но когда это происходит, то белый карлик взрывается сверхновой.

Но, когда белый карлик имеет звезду-компаньона, которая более крупнее, он может забирать вещество у своего соседа. В основном это водород, который накапливается до определенного предела и когда он превышается, то происходит взрыв и в космос улетает огромное количество вещества. Этот взрыв называется взрывом новой.

[ + – ] Когда белый карлик имеет звезду-компаньона, которая более крупнее, он может забирать вещество у своего соседа. В основном это водород, который накапливается до определенного предела и когда он превышается, то происходит взрыв и в космос улетает огромное количество вещества. Этот взрыв называется взрывом новой Фото: ESO

Предсказанный "огненный шар"

Во время обзора космоса телескоп eROSITA смог зафиксировать кратковременную вспышку на белом карлике в рентгеновском диапазоне, до того, как взрыв стал виден в оптическом диапазоне. Эта вспышка, которая называется стадией "огненного шара", подтвердила давние теоретические предсказания ее существования.

[ + – ] Во время обзора космоса телескоп eROSITA смог зафиксировать кратковременную вспышку на белом карлике в рентгеновском диапазоне, до того, как взрыв стал виден в оптическом диапазоне Фото: ScienceAlert

Еще в 1990 году ученые предсказали, что до взрыва новой и огромного увеличения яркости должна быть стадия "огненного шара". Эта стадия должна проявляться как короткая и яркая вспышка рентгеновского излучения до того, как звезда станет ярче в оптическом диапазоне.

Астрономы из Университета Фридриха-Александра, Германия, под руководством Оле Кенига стали авторами нового открытия.

"Образовавшийся огненный шар быстро расширился, стал намного больше, чем сам белый карлик. К тому времени, когда eROSITA наблюдал за ним, то шар стал больше чем Земля в 5 раз. Мы считаем, что этот огненный шар изначально расширяется со скоростью в несколько тысяч километров в секунду. Это большая удача, что нам повезло увидеть эту стадию взрыва новой", — говорит Кениг.

Ученым удалось провести несколько важных измерений. Они узнали, что эта вспышка длилась всего 35.8 секунд, что в это время белый карлик нагрелся до температуры в более, чем 300 тысяч градусов Цельсия и что масса самого белого карлика в 0,98 раза больше массы Солнца.

"Наше исследование теперь дает полную картину взрыва новой звезды", — говорит Кениг.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось обнаружить звездную систему, в которой белый карлик взрывается новой с завидным постоянством.