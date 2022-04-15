Найдена звездная система, где каждые 15 лет взрывается одна и та же "новая" звезда

Астрономам удалось изучить "неспокойную" звездную систему, где происходят очень интересные события космических масштабов.

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Астрономы из Института физики Макса Планка в Германии изучили двойную звездную систему с помощью телескопа MAGIC, который находится на Канарских островах. Звездная система под названием RS Ophiuchi находится в созвездии Змееносца на расстоянии в 5 тысяч световых лет от Земли и состоит из красного гиганта и белого карлика. В этой системе каждые 15 лет происходит взрыв "новой звезды", сообщает Daily Mail.

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По словам ученых, в этой двойной звездной системе каждые 15 лет происходит масштабный взрыв, когда красный гигант сбрасывает свою вещество и оно притягивается к поверхности белого карлика.

[ + – ] Телескоп MAGIC Фото: wikipedia

Что такое новая звезда?

Казалось бы, что тут может быть не понятного в термине "новая звезда", но не все так просто. Новыми звездами или просто новыми в астрономии называют звезды, светимость которых внезапно резко увеличивается и может достичь уровня яркости, который превышает яркость Солнца в диапазоне от 10 до 300 тысяч раз.

Все новые звезды являются тесно связанными между собой звездными системами, которые состоят часто из красных гигантов, которые находятся на пороге взрыва сверхновой и гораздо меньших звезд, в данном случае из белого карлика.

Звездная система RS Ophiuchi

В системе RS Ophiuchi белый карлик, маленькая потухшая и очень плотная звезда, вращается вокруг красного гиганта, старой звезды, которая скоро "умрет".

Умирающий красный гигант сбрасывает свою внешнюю оболочку, и она окутывает белый карлик. Поток вещества продолжается до тех пор, пока не достигнет определенного предела и не произойдет взрыв, в результате которого образуется ударная волна. После этого, все повторяется снова. В данном случае взрывы происходят каждые 15 лет.

[ + – ] Умирающий красный гигант сбрасывает свою внешнюю оболочку, и она окутывает белый карлик Фото: Daily Mail

Ранее ученые полагали, что в результате таких взрывов выделяется огромное количество очень мощной энергии. Телескоп MAGIC зафиксировал гамма-лучи мощностью 250 гигаэлектронвольт (ГэВ). Это один из самых высоких показателей, когда-либо измеренный при взрыве новой звезды. Для сравнения, это излучение в 100 миллиардов раз мощнее видимого света.

"Наши данные показали, что после взрыва сквозь звездный ветер красного гиганта и межзвездную среду, окружающую систему, прошло несколько ударных волн. Эти ударные волны работают как гигантская электростанция, в которой частицы разгоняются почти до скорости света", — говорит Дэвид Грин из Института физики Макса Планка.

По словам ученого, взрывы новых звезд являются источникам космических лучей. Хотя эти лучи распространяются в непосредственной близости от звездной системы. Крупными "игроками на рынке" космических лучей являются остатки сверхновых. Ударные волны от взрыва сверхновой гораздо более сильные, чем после взрыва новой.

Напоминаем, что телескоп "Спитцер" сделал снимок необычной "космической бабочки". Фокус уже писал ,что она из себя представляет и чем интересна астрономам.