Телескоп "Спитцер" сделал снимок необычной "космической бабочки": что это такое

Инфракрасный телескоп, который прекратил свою работу 2 года назад, смог обеспечить астрономов информацией об объектах, которые скрыты от оптических обсерваторий.

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"Космическая бабочка", которую сфотографировал космический телескоп "Спитцер" на самом деле является местом рождения сотен молодых звезд, сообщает SciTechDaily.

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То, что на изображении выглядит, как гигантская красная бабочка, на самом деле является туманностью под названием W40. Это гигантское облако из газа и пыли, где формируются новые звезды. "Крылья" бабочки — это гигантские пузыри горячего межзвездного газа, который выходит из самых горячих и массивных звезд в этой области космоса.

Вещество, которое создает крылья туманности W40, появляется из плотного скопления звезд, которое находится между крыльями. Самая горячая и массивная из этих звезд, W40 IRS 1a, находится недалеко от центра звездного скопления.

[ + – ] Вещество, которое создает крылья туманности W40, появляется из плотного скопления звезд, которое находится между крыльями Фото: NASA

Туманность W40, которая представляет собой активную область звездообразования в нашей галактике, находится в созвездии Змеи на расстоянии примерно 1400 световых лет от Солнца. Это одно из самых близких к нам мест образования массивных звезд.

Пыль из молекулярного облака, в котором образовалась туманность W40, закрывает ее, поэтому W40 трудно увидеть оптическим телескопам. Поэтому подобные объекты хорошо видны инфракрасным и рентгеновским телескопам.

[ + – ] Пыль из молекулярного облака, в котором образовалась туманность W40, закрывает ее, поэтому W40 трудно увидеть оптическим телескопам Фото: NASA

Как и все области звездообразования, W40 состоит из нескольких компонентов: скопления молодых звезд и газообразного вещества, из которого эти звезды формируются — межзвездной среды. Большая часть газа в W40 находится в форме молекулярных облаков, самой холодной и плотной фазы межзвездной среды, состоящей в основном из молекулярного водорода.

Звезды образуются в молекулярных облаках, когда масса газа в части облака становится слишком большой и она сжимается, и появляется звезда. Звезды появляются не по отдельности, а группами, которые состоят из сотен и даже тысяч молодых звезд.

[ + – ] Космический телескоп "Спитцер" отправили в космос еще 25 августа 2003 года Фото: NASA

Что касается космического телескопа "Спитцер", то его отправили в космос еще 25 августа 2003 года. Его главной задачей было обеспечить астрономов уникальными инфракрасными изображениями Вселенной. Он должен был делать снимки тех областей космоса, которые были недоступны для обнаружения оптическими обсерваториями.

Телескоп "Спитцер", который прекратил свою работу 30 января 2020 года, был участником программы NASA "Большие обсерватории". Это программа по запуску в космос 4 космических телескопов, которые должны наблюдать за космосом в разных диапазонах. Среди этих обсерваторий был телескоп Комптон, который работал с 1991 по 2000 год, обсерватория "Чандра", которая была запущена в 199 году и продолжает свою работу и всем известный телескоп Хаббла, который работает в космосе с 1990 года.

Напоминаем, что один из главных приборов телескопа Уэбба замерз. Фокус подробно рассказал, что происходит с новой космической обсерваторией.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббла показал самую большую комету. Ее диаметр 130 км, а масса масса — 500 трлн тонн.