Диаметром 130 км и массой в 500 трлн тонн: телескоп Хаббл показал самую большую комету (фото)

Комета Бернардинелли-Бернштейна самая большая комета, которую когда-либо видели ученые.

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Космический телескоп Хаббл сделал 5 фотографий кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейна), которую обнаружили еще в 2021 году. По оценкам ученых, ее диаметр составляет 130 км, а масса – 500 трлн тонн. Она находится сейчас в Солнечной системе, но на расстоянии примерно 3,2 млрд км от нас, сообщает Forbes.

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Ученые считают, что ядро кометы Бернардинелли-Бернштейна примерно в 50 раз больше, чем у большинства комет в нашей Солнечной системе. А масса этого космического странника в сотни тысяч раз превышает массу обычной кометы.

По словам ученых, комета C/2014 UN271 не представляет никакой угрозы для Земли. Ведь она никогда не приблизится к Солнцу на очень близкое расстояние и всегда будет находится где-то за орбитой Сатурна в пределах 1,6 млрд км от Солнца. Даже несмотря на то, что этот объект движется в космосе со скоростью 35,5 тысяч км/час.

"У нас всегда были подозрения, что эта комета огромная, ведь она так ярко светится на таком огромном расстоянии. И сейчас мы подтвердили наши предположения", — говорит Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

"Эта комета является очень необычной, ведь она очень активна на таком огромном расстоянии от Солнца. Мы предположили, что эта комета должна быть огромных размеров, но нужны были точные наблюдения, чтобы подтвердить нашу гипотезу", — говорит Ман-То Хуэй из Университета науки и технологий Макао, Китай.

[ + – ] Изображения кометы Бернардинелли-Бернштейна на снимках телескопа Хаббл Фото: NASA

С помощью космического телескопа Хаббл ученые сделали 5 изображений кометы. Но учитывая ее далекое расположение, исследователям также пришлось создать компьютерную модель кометы, чтобы произвести необходимые расчеты. Согласно новым данным, у кометы Бернардинелли-Бернштейна ядро более темное, чем считалось раньше. По словам Джуитта, оно не просто большое, а выглядит чернее, чем уголь.

[ + – ] Сравнение размеров ядра разных известных комет. Крайняя справа - комета Бернардинелли-Бернштейна Фото: Forbes

Комету C/2014 UN271 открыли в 2021 году астрономы Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейн, которые изучали старые фотографии астрономического проекта Dark Energy Survey, который занимается изучением расширения Вселенной. Комету обнаружили на снимках 2010 года и изначально ее приняли за астероид.

[ + – ] Сравнение размеров кометы Бернардинелли-Бернштейна с другими объектами Солнечной системы. На перднем плане изображена сама комета. Самый большой объект на изображении – это спутник Сатурна Энцелад, слева находятся спутник Марса Фобос и астероиды Пандора и Аррокот Фото: SciTechDaily

Ближе всего комета Бернардинелли-Бернштейна будет к Солнцу примерно в 2031 году. После этой кометы, следующей по размеру кометой, которая известна ученым, является C/2002 VQ94. Диаметр ее ядра составляет примерно 96 км.

Фокус уже писал о том, как обнаружили комету Бернардинелли-Бернштейна и откуда она появилась в Солнечной системе.

Считается, что эта комета прибыла к нам из Облака Оорта. Что это такое, Фокус также писал.

Также ученые выяснили, что комета C/2014 UN271 была активной намного дальше от Солнца, чем считалось ранее.