Самая большая из обнаруженных. Астрономы нашли гигантскую комету на краю Солнечной системы

Комета Бернардинелли-Бернштейна, ширина которой составляет от 100 до 200 км, приблизится к Солнцу в 2031 году.

Комета Бернардинелли-Бернштейна согласно данным проекта Dark Energy Survey может быть самый большой в Облаке Оорта из когда-либо обнаруженных, и это первая комета приближающаяся к нам, обнаруженная так далеко, сообщает sci-news.com

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Комета Бернардинелли-Бернштейна названа в честь двух астрономов Пенсильванского университета, Педро Бернардинелли и профессора Гэри Бернштейна, которые заметили ее на архивных изображениях проекта Dark Energy Survey.

Dark Energy Survey — это астрономический обзор в видимой и ближней инфракрасной области спектра, целью которого является изучение динамики расширения Вселенной и роста крупномасштабной структуры Вселенной. Проект является результатом сотрудничества исследовательских институтов и университетов из США, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании и Швейцарии. Фотографирование неба осуществлялось при помощи 4-метрового телескопа имени Виктора Бланко, расположенного в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили, оснащенного Dark Energy Camera. По сравнению с ранее применявшимися инструментами, этот прибор обладает более высокой чувствительностью изображения в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области

Комета, также известная как C / 2014 UN271, имеет диаметр 100-200 км, что примерно в 10 раз больше диаметра большинства комет Солнечной системы.

[ + – ] На этом фото показана комета Бернардинелли-Бернштейна в октябре 2017 года, когда она находилась на расстоянии 25 а.е. Фото: sci-news.com

Его нынешнее путешествие началось на расстоянии более 40 000 астрономических единиц от Солнца. Для сравнения, Плутон находится в 39 астрономических единицах от Солнца.

Это означает, что комета возникла в Облаке Оорта, сферической области Солнечной системы, являющейся источником долгопериодических комет. Предполагаемое расстояние до внешних границ облака Оорта от Солнца составляет от 50 000 до 100 000 а. е. — приблизительно световой год. Это составляет примерно четверть расстояния до Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды. Пояс Койпера и рассеянный диск, две другие известные области транснептуновых объектов, по диаметру примерно в тысячу раз меньше облака Оорта. Внешняя граница облака Оорта определяет гравитационную границу Солнечной системы — сферу Хилла, определяемую для Солнечной системы в 2 св. года.

Комета Бернардинелли-Бернштейна в настоящее время намного ближе к Солнцу. Впервые она был замечена в 2014 году на расстоянии 29 а.е., а по состоянию на июнь 2021 года она находился на расстоянии 20 а.е. от Солнца.

Орбита кометы перпендикулярна плоскости Солнечной системы, и она достигнет своей ближайшей точки к Солнцу, известной как перигелий, в 2031 году, когда она будет на расстоянии около 11 а.е.

"Мы имеем привилегию открыть, возможно, самую большую комету из когда-либо увиденных — или, по крайней мере, больше, чем любая хорошо изученная комета — и мы увидели ее достаточно рано, чтобы можно было наблюдать, как она эволюционирует по мере того, как она приближается и нагревается", — говорит профессор Бернштейн. "Комета не посещала Солнечную систему более 3 миллионов лет".