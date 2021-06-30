Найбільша з виявлених. Астрономи знайшли гігантську комету на краю Сонячної системи
Комета Бернардінеллі-Бернштейна, ширина якої становить від 100 до 200 км, наблизиться до Сонця у 2031 році.
Комета Бернардінеллі-Бернштейна згідно з даними проекту Dark Energy Survey може бути найбільшою у Хмарі Оорта з будь-коли виявлених, і це перша комета з тих, що наближаються до нас, виявлена так далеко, повідомляє sci-news.com
Комета Бернардінеллі-Бернштейна названа на честь двох астрономів Пенсільванського університету, Педро Бернардінеллі і професора Гері Бернштейна, які помітили її на архівних зображеннях проекту Dark Energy Survey.
Dark Energy Survey — це астрономічний огляд у видимій та ближній інфрачервоній області спектра, метою якого є вивчення динаміки розширення Всесвіту і зростання великомасштабної структури Всесвіту. Проект є результатом співпраці дослідних інститутів та університетів з США, Австралії, Бразилії, Великобританії, Німеччини, Іспанії та Швейцарії. Фотографування неба здійснювалося за допомогою 4-метрового телескопа імені Віктора Бланко, розташованого в Міжамериканській обсерваторії Серро Тололо в Чилі, оснащеного Dark Energy Camera. Порівняно з інструментами, які застосовувалися раніше, цей прилад має вищу чутливість зображення у червоній частині видимого спектру та у ближній інфрачервоній області.
Комета, також відома як C/2014 UN271, має діаметр 100-200 км, що приблизно у 10 разів більше діаметру більшості комет Сонячної системи.
Її нинішня подорож почалася на відстані більше 40 000 астрономічних одиниць від Сонця. Для порівняння, Плутон знаходиться за 39 астрономічних одиниць від Сонця.
Це означає, що комета зʼявилася в Хмарі Оорта, сферичній області Сонячної системи, що є джерелом довгоперіодичних комет. Імовірна відстань до зовнішніх кордонів хмари Оорта від Сонця становить від 50 000 до 100 000 а.е. — приблизно світловий рік. Це становить приблизно чверть відстані до Проксіми Центавра, найближчої до Сонця зірки. Пояс Койпера і розсіяний диск, дві інші відомі області транснептунових обʼєктів, по діаметру приблизно у тисячу разів менші хмари Оорта. Зовнішня межа хмари Оорта визначає гравітаційну кордон Сонячної системи — сферу Хілла, яка визначається для Сонячної системи у 2 св. роки.
Комета Бернардінеллі-Бернштейна зараз набагато ближче до Сонця. Вперше вона була помічена у 2014 році на відстані 29 а.о., а станом на червень 2021 року вона знаходилася на відстані 20 а.о. від сонця.
Орбіта комети перпендикулярна площині Сонячної системи, і вона досягне своєї найближчої точки до Сонця, відомої як перигелій, у 2031 році, коли вона буде на відстані близько 11 а.о.
"Ми маємо привілей відкрити, можливо, найбільшу комету з будь-коли побачених — або, принаймні, більше, ніж будь-яка добре вивчена комета — і ми побачили її досить рано, щоб можна було спостерігати, як вона еволюціонує в міру того, як вона наближається і нагрівається", — говорить професор Бернштейн. "Комета не відвідувала Сонячну систему більше 3 мільйонів років".