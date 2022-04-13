Діаметром 130 км і масою 500 трлн тонн: телескоп "Габбл" показав найбільшу комету (фото)

Комета Бернардінеллі-Бернштейна — найбільша комета, яку коли-небудь бачили вчені.

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Космічний телескоп "Габбл" зробив 5 фотографій комети C/2014 UN271 (Бернардінеллі-Бернштейна), яку виявили ще у 2021 році. За оцінками вчених, її діаметр становить 130 км, а маса – 500 трлн тонн. Вона перебуває зараз у Сонячній системі, але на відстані приблизно 3,2 млрд км від нас, повідомляє Forbes.

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Учені вважають, що ядро комети Бернардінеллі-Бернштейна приблизно в 50 разів більше, ніж у більшості комет у нашій Сонячній системі. А маса цього космічного мандрівника в сотні тисяч разів перевищує масу звичайної комети.

За словами вчених, комета C/2014 UN271 не становить жодної загрози для Землі. Адже вона ніколи не наблизиться до Сонця на дуже близьку відстань і завжди буде десь за орбітою Сатурна в межах 1,6 млрд км від Сонця. Навіть незважаючи на те, що цей об'єкт рухається в космосі зі швидкістю 35,5 тисячі км/год.

"У нас завжди були підозри, що ця комета величезна, адже вона так яскраво світиться на такій величезній відстані. І зараз ми підтвердили наші припущення", — каже Девід Джуїт із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

"Ця комета дуже незвичайна, адже вона дуже активна на такій величезній відстані від Сонця. Ми припустили, що ця комета має бути величезних розмірів, але потрібні були точні спостереження, щоб підтвердити нашу гіпотезу", — говорить Ман-То Хуей із Університету науки та технологій Макао, Китай.

[ + – ] Зображення комети Бернардінеллі-Бернштейна на знімках телескопа "Габбл" Фото: ISS

За допомогою космічного телескопа "Габбл" учені зробили 5 зображень комети. Але з огляду на її далеке розташування, дослідникам також довелося створити комп'ютерну модель комети, щоб зробити необхідні розрахунки. Згідно з новими даними, у комети Бернардінеллі-Бернштейна ядро темніше, ніж вважалося раніше. За словами Джуїта, воно не просто велике, а має чорніший вигляд, ніж вугілля.

[ + – ] Порівняння розмірів ядра різних відомих комет. Крайня справа – комета Бернардінеллі-Бернштейна Фото: Forbes

Комету C/2014 UN271 відкрили у 2021 році астрономи Педро Бернардінеллі та Гері Бернштейн, які вивчали старі фотографії астрономічного проєкту Dark Energy Survey, який займається вивченням розширення Всесвіту. Комету виявили на знімках 2010 року та спочатку її прийняли за астероїд.

[ + – ] Порівняння розмірів комети Бернардінеллі-Бернштейна з іншими об'єктами Сонячної системи. На першому плані зображено саму комету. Найбільший об'єкт на зображенні – це супутник Сатурна Енцелад, зліва розташовані супутник Марса Фобос і астероїди Пандора й Аррокот Фото: SciTechDaily

Найближче до Сонця комета Бернардінеллі-Бернштейна буде приблизно у 2031 році. Після цієї комети наступною за розміром серед тих, які відомі вченим, є C/2002 VQ94. Діаметр її ядра становить приблизно 96 км.

Фокус уже писав про те, як виявили комету Бернардінеллі-Бернштейна та звідки вона з'явилася в Сонячній системі.

Вважається, що ця комета прибула до нас із Хмари Оорта. Що це таке, Фокус також писав.

Також учені з'ясували, що комета C/2014 UN271 була активною набагато далі від Сонця, ніж уважалося раніше.