Підійде ближче за Сатурн. Із хмари Оорта в бік Землі прямує мегакомета

Величезна комета, можливо найбільша з колись знайдених, прямує з хмари Oorta до нас.

Комета, діаметр якої оцінюють у 100-200 кілометрів, найближче наблизиться до Землі у 2031 році, коли підлетить до орбіти Сатурна та буде на відстані 10,9 астрономічних одиниць від Сонця, повідомляє Scitechdaily.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами астрономів, комета Бернардінеллі-Бернштейна може бути найбільшим об'єктом у хмарі Оорта з будь-коли виявлених, і це перша комета, що летить до нас, яку побачили так далеко.

[ + – ] Комета Бернардінеллі-Берштейна Фото: wikipedia

Як виявили комету?

Комету виявили вчені Педро Бернардінеллі та Гері Бернштейн на початку 2021 року. Вони вивчали архівні знімки, зроблені 570-мегапіксельною камерою Dark Energy Camera (DECam), встановлену на 4-метровому телескопі імені Віктора Бланка, розташованого в Міжамериканській обсерваторії Серро Тололо в Чилі. Спочатку цей об'єкт вважався карликовою планетою.

Але потім учені отримали нові знімки, на яких було видно оболонку комети, і об'єкт рухався дуже швидко через хмару Оорта. Саме тоді об'єкт офіційно визнано кометою.

[ + – ] Порівняння розмірів комети Бернардінеллі-Бернштейна з іншими об'єктами Сонячної системи. На першому плані зображено саму комету. Найбільший об'єкт на зображенні – це супутник Сатурна Енцелад, зліва розташовані супутник Марса Фобос і астероїди Пандора й Аррокот. Фото: SciTechDaily

Нове дослідження

У новому дослідженні Бернардінеллі та Бернштейн кажуть, що це давня комета, і найближче до Сонця вона перебувала на відстані близько 18 а.е. близько 3,5 мільйонів років тому.

За словами вчених, нинішня подорож комети почалася на відстані понад 40 000 астрономічних одиниць від Сонця, тобто в 40 000 разів далі від Сонця, ніж Земля. Для порівняння, Плутон розташований на відстані 39 астрономічних одиниць від Сонця.

Наразі комета перебуває приблизно за 3 мільярди кілометрів. Незважаючи на розмір комети, навіть за найближчого наближення через 10 років на відстань 10,9 а.о., за словами астрономів, її неможливо буде побачити неозброєним оком, а лише за допомогою найбільших аматорських телескопів.

Цікаві факти про хмару Оорта

Ця гіпотетична хмара названа на честь голландського астронома Яна Оорта. Вона оточує Сонячну систему на відстані понад 3 світлові роки. Зовнішній край хмари Оорта визначає кордон Сонячної системи.

У хмарі Оорта можуть виникати довгоперіодичні комети

Хоча питання про походження хмари Оорта ще не вирішено, астрономи вважають, що всі довгоперіодичні комети беруть свій початок у хмарі Оорта.

Хмара Оорта справді дуже велика

Вважається, що вона схожа на сферичну кулю, оболонка якої простягається від 2-5 тисяч астрономічних одиниць (0,03-0,08 світлових років) від Сонця до приблизно 100-200 тисяч а. о. (1,58 — 3,16 світлових років) від Сонця. Це дійсно багато, враховуючи, що Проксима Центавра, найближча до Сонця зірка, розташована лише на відстані 4,22 світлових років від нас.

Хмара Оорта всього в 5 разів масивніша за Землю

Учені вважали, що в хмарі Оорта перебувають кілька трильйонів об'єктів діаметром понад 1 км і ще кілька мільярдів об'єктів діаметром близько 20 км, а відстань між цими об'єктами — кілька десятків мільйонів кілометрів. Хоча загальна маса хмари Оорта невідома, загальна маса об'єктів у хмарі Оорта приблизно в 5 разів більша за масу Землі.

Нагадуємо, що нещодавно астрономи відкрили нові комети, і одна з них зачепить хвостом Венеру.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, звідки взялася гігантська хмара Оорта.