"Космічна змова". Вчені з'ясували, звідки взялася гігантська хмара Оорта

Астрономи змоделювали 100 млн років історії хмари з крижаних астероїдів, що перевершує за розмірами гору.

Астрономи з'ясували перші 100 млн років історії гігантської хмари Оорта, в якій міститься близько 100 млрд кометоподібних об'єктів. Гіпотетична хмара утворює сферичну оболонку навколо Сонця і решти Сонячної системи. NASA описує її як "великий міхур, що складається з крижаних шматків космічного сміття розміром з гору, а іноді і більше", пише Big Think.

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Хмара Оорта була названа на честь голландського астронома Яна Хендріка Оорта, який відкрив об'єкт у 1950-х роках. Він хотів зрозуміти, чому у деяких комет в Сонячній системі витягнуті орбіти. Вчені тепер вважають, що хмара Оорта є джерелом більшості таких комет.

За словами астрономів, хмара Оорта знаходиться дуже далеко від Сонця, набагато далі, ніж зовнішні кордони пояса Койпера. У NASA вважають, що внутрішній край хмари Оорта, імовірно, знаходиться на відстані від 2 000 до 5 000 а.о. від Сонця (астрономічних одиниць або відстань Земля-Сонце). Зовнішній край хмари знаходиться на відстані від 10 000 до 100 000 а.о. від сонця. Для порівняння, пояс Койпера знаходиться на відстані від 30 до 50 а.о. від сонця.

Група астрономів з Лейденського університету в Нідерландах провела складне комп'ютерне моделювання, щоб визначити, як утворилася хмара Оорта.

Вчені використовували новий підхід, почавши з окремих подій, які могли статися в перші дні існування Всесвіту і об'єднали їх. Це дозволило скласти карту повної історії походження гігантської хмари.

Автори пояснюють, що використовували остаточні розрахунки для однієї події в якості початкових розрахунків для наступної події. Їх моделювання підтвердило, що хмара Оорта — це залишки протопланетного диска з газу і сміття, в якому утворилася Сонячна система близько 4,6 млрд років тому.

[ + – ] протопланетний диск Фото: протопланетный диск

В хмарі містяться комети з двох місць у Всесвіті. Деякі походять з довколишніх частин Сонячної системи, таких як астероїди, викинуті планетами-гігантами, наприклад, Юпітером. Інша група об'єктів з'явилася, коли народилося Сонце.

[ + – ] Рух астероїдів у хмарі Оорта

"За допомогою наших нових розрахунків ми розуміємо, що хмара Оорта виникла в результаті певної космічної змови, в якій всі довколишні зірки, планети і Чумацький шлях зіграли свою роль. Кожні з процесів окремо не можуть пояснити появу хмари Оорта", — говорить астроном і експерт з моделювання Саймон Портегіс Цварт з Лейденського університету.

Він додає, що хмара Оорта у підсумку була створено "взаємодією і правильною хореографією всіх процесів разом".

Щоправда, перевірити теорію за допомогою прямих спостережень поки неможливо. Хмара Оорта знаходиться занадто далеко і жоден потужний телескоп не може розглянути маленькі астероїди. За деякими оцінками, для спостереження знадобляться телескопи, які у 100 млрд разів перевершують ті, що є на даний момент. Навіть новий телескоп Джеймса Вебба, який буде запущений у 2021 році, навряд зможе бачити настільки далеко, зазначає Нобелівський лауреат доктор Джон Мезер.

Крім того, щоб дістатися до хмари Оорта людству потрібна неймовірну кількість часу. За оцінками NASA, навіть зонду "Вояджер-1", який є найдальшим об'єктом, знадобиться близько 300 років, щоб досягти внутрішньої межі хмари. Для того, щоб пройти весь шлях, зонду буде потрібно ще 30 тис. років.