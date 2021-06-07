"Космический заговор". Ученые выяснили, откуда взялось гигантское облако Оорта

Астрономы смоделировали 100 млн лет истории облака из ледяных астероидов, превосходящих по размерам горы.

Астрономы выяснили первые 100 млн лет истории гигантского облака Оорта, в котором содержится около 100 млрд кометоподобных объектов. Гипотетическое облако образует сферическую оболочку вокруг Солнца и остальной части Солнечной системы. NASA описывает его как "большой пузырь, состоящий из ледяных кусков космического мусора размером с горы, а иногда и больше", пишет Big Think.

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Облако Оорта было названо в честь голландского астронома Яна Хендрика Оорта, который открыл объект в 1950-х года. Он хотел понять, почему у некоторых комет в Солнечной системе вытянутые орбиты. Ученые теперь считают, что облако Оорта является источником большинства таких комет.

По словам астрономов, облако Оорта находится очень далеко от Солнца, во много раз дальше, чем внешние границы пояса Койпера. В NASA считают, что внутренний край облака Оорта, вероятно, находится на расстоянии от 2 000 до 5 000 а.е. от Солнца (астрономических единиц или расстояние Земля-Солнце). Внешний край облака находится на расстоянии от 10 000 до 100 000 а.е. от Солнца. Для сравнения, пояс Койпера находится на расстоянии от 30 до 50 а.е. от Солнца.

Группа астрономов из Лейденского университета в Нидерландах провела сложное компьютерное моделирование, чтобы определить, как образовалось облако Оорта.

Ученые использовали новый подход, начав с отдельных событий, которые могли произойти в первые дни существования Вселенной и объединили их. Это позволило составить карту полной истории происхождения гигантского облака.

Авторы поясняют, что использовали окончательные расчеты для одного события в качестве начальных расчетов для следующего события. Их моделирование подтвердило, что облако Оорта – это остатки протопланетного диска из газа и мусора, в котором образовалась Солнечная система около 4,6 млрд лет назад.

[ + – ] Протопланетный диск Фото: Pat Rawlings / NASA

В облаке содержатся кометы из двух мест во Веселенной. Некоторые происходят из близлежащих частей Солнечной системы, таких как астероиды, выброшенные планетами-гигантами, например, Юпитером. Другая группа объектов появилась, когда родилось Солнце.

[ + – ] Движение астероидов в облаке Оорта

"С помощью наших новых расчетов мы понимаем, что облако Оорта возникло в результате своего рода космического заговора, в котором все близлежащие звезды, планеты и Млечный путь сыграли свою роль. Каждые из процессов по отдельности не может объяснить появление облака Оорта", – говорит астроном и эксперт по моделированию Саймон Портегис Цварт из Лейденского университета.

Он добавляет, что облако Оорта в конечном итоге было создано "взаимодействием и правильной хореографией всех процессов вместе".

Правда, проверить теорию с помощью прямых наблюдений пока невозможно. Облако Оорта находится слишком далеко и ни один мощнейший телескоп не может рассмотреть маленькие астероиды. По некоторым оценкам, для наблюдения понадобятся телескопы в 100 млрд раз превосходящие те, что есть на данный момент. Даже новый телескоп Джеймса Уэбба, который будет запущен в 2021 году, вряд ли сможет видеть настолько далеко, отмечает нобелевский лауреат доктор Джон Мэзер.

Кроме того, чтобы добраться до облака Оорта человечеству потребуется невероятное количество времени. По оценкам NASA, даже зонду "Вояджер–1", который является самым дальним объектом, потребуется около 300 лет, чтобы достичь внутренней границы облака. Для того, чтобы пройти весь путь, зонду потребуется еще 30 тыс. лет.