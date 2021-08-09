Учені відкрили нові комети: одна з них з'явиться на Різдво та зачепить хвостом Венеру

Комета Леонарда в кінці року "зачепить" своїм хвостом Венеру, а відкриту в кінці липня комету C/2021 O3 можна буде побачити в травні 2022.

Комету C/2021 A1 (Леонард) виявив 3 січня 2021 року астроном Грег Леонард, на ім'я якого й названа комета, в обсерваторії Маунт-Леммон в Арізоні. Вона досягне свого перигелію (найближчого відстані від Сонця) 3. січня 2022 року. А в кінці липня вчені відкрили нову яскраву комету під назвою C/2021 O3 (PanSTARRS), яка знаходиться в сузір'ї Пегаса, повідомляє Forbes.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як і коли побачити комету Леонарда

Найближче до Землі комета пролетить 12 грудня 2021 року. Вона не буде представляти ніякої небезпеки для нашої планети та її можливо буде побачити навіть неозброєним оком. Комету Леонарда буде видно на небі поруч із яскравою зіркою під назвою Арктур у сузір'ї Волопаса. Хоча вчені не дають 100 відсоткової гарантії, що вона буде видна без допоміжних технічних засобів.

Комета Леонарда "зачепить" Венеру

Згідно з новим дослідженням, у кінці року, а саме 18 грудня, учені передбачають, що комета Леонарда пролетить всього в 4,3 мільйона кілометрів від Венери. Менш ніж через два дні комета зачепить Венеру своїм пиловим хвостом.

Це буде перший із відомих науці випадків, коли долгоперіодична комета буде розташована так близько до планети. Винятком може бути зустріч у 2014 році комети C/2013 A1 Siding Spring і Марса, в результаті якої на Червоній планеті утворився метеоритний дощ. Астрономи, які спостерігають за кометою, вважають, що близький проліт комети біля Венери представляє незначний ризик для космічних апаратів, які перебувають на її орбіті, особливо для японського апарату "Акацукі".

[ + – ] Японський космічний апарат "Акацукі" Фото: ISS

Хоча вчені вважають малоймовірною можливість появи метеоритного дощу на Венері через проліт комети, вони не залишають надій краще вивчити пиловий слід від комети, який раніше ще не вивчали з такої близької відстані.

Ще одна нова комета

У кінці липня цього року астрономи з обсерваторії Халікала на Гаваях за допомогою майже двометрового телескопа PanSTARRS виявили нову яскраву комету під назвою C/2021 O3 (PanSTARRS). Зараз ця комета розташована в сузір'ї Пегаса, і її можна буде побачити або неозброєним оком, або за допомогою бінокля на початку травня 2022 року.

Мегакомета

[ + – ] Комета Бернардінеллі-Бернштейна у зовнішній області Сонячної системи. Ілюстрація Фото: wikipedia

Але ні комета Леонарда, ні комета C/2 021 O3 не йдуть ні в яке порівняння з кометою під назвою C/2014 UN271, більш відомою як комета Бернардінеллі-Бернштейна. Це довгоперіодична комета невідомого походження та найбільша з відкритих наразі комет. Вона буде найближче до Сонця в 2031 році.