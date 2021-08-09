Ученые открыли новые кометы: одна из них появится на Рождество и заденет хвостом Венеру

Комета Леонарда в конце года "заденет" своим хвостом Венеру, а открытую в конце июля комету C/2021 O3 можно будет увидеть в мае 2022-го.

Комету C/2021 A1 (Леонард) обнаружил 3 января 2021 года астроном Грег Леонард, по имени которого и названа комета, в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне. Она достигнет своего перигелия (ближайшего расстояния от Солнца) 3 января 2022 года. А в конце июля ученые открыли новую яркую комету под названием C/2021 O3 (PanSTARRS), которая находится в созвездии Пегаса, сообщает Forbes.

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Как и когда увидеть комету Леонарда

Ближе всего к Земле комета пролетит 12 декабря 2021 года. Она не будет представлять никакой опасности для нашей планеты и ее возможно будет увидеть даже невооруженным глазом. Комета Леонарда будет видна на небе рядом с яркой звездой под названием Арктур в созвездии Волопаса. Хотя ученые не дают 100 процентной гарантии, что она будет видна без вспомогательных технических средств.

Комета Леонарда "заденет" Венеру

Согласно новому исследованию, в конце года, а именно 18 декабря, ученые предсказывают, что комета Леонарда пролетит всего в 4,3 миллиона километров от Венеры. Менее чем через два дня комета заденет Венеру своим пылевым хвостом.

Это будет первый из известных науке случаев, когда долгопериодическая комета будет находится так близко к планете. Исключением может быть встреча в 2014 году кометы C/2013 A1 Siding Spring и Марса, в результате которой на Красной планете образовался метеоритный дождь. Наблюдающие за кометой астрономы считают, что близкий пролет кометы возле Венеры представляет незначительный риск для космических аппаратов, которые находятся на ее орбите, особенно для японского аппарата "Акацуки".

[ + – ] Японский космический аппарат "Акацуки" Фото: NASA

Хотя ученые считают маловероятной возможность появления метеоритного дождя на Венере из-за пролета кометы, они не оставляют надежд лучше изучить пылевой след от кометы, который раньше еще не изучали с такого близкого расстояния.

Еще одна новая комета

В конце июля этого года астрономы из обсерватории Халикала на Гавайях, с помощью почти двухметрового телескопа PanSTARRS, обнаружили новую яркую комету под названием C/2021 O3 (PanSTARRS). Сейчас эта комета находится в созвездии Пегаса и ее можно будет увидеть либо невооруженным глазом, либо с помощью бинокля в начале мая 2022 года.

Мегакомета

[ + – ] Комета Бернардинелли-Бернштейна во внешней области Солнечной системы. Иллюстрация Фото: wikipedia

Но ни комета Леонарда, ни комета C/2021 O3 не идут ни в какое сравнение с кометой под названием C/2014 UN271, более известной как комета Бернардинелли-Бернштейна. Это долгопериодическая комета неизвестного происхождения и самая большая из открытый на сегодня комет. Она будет ближе всего к Солнцу в 2031 году.