Телескоп "Спітцер" зробив знімок незвичайного "космічного метелика": що це таке

Інфрачервоний телескоп, який припинив свою роботу 2 роки тому, зміг забезпечити астрономів інформацією про об'єкти, що приховані від оптичних обсерваторій.

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"Космічний метелик", якого сфотографував космічний телескоп "Спітцер", насправді є місцем народження сотень молодих зірок, повідомляє SciTechDaily.

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Те, що на зображенні має вигляд гігантського червоного метелика, насправді є туманністю під назвою W40. Це гігантська хмара з газу та пилу, де формуються нові зірки. "Крила" метелика — це гігантські бульбашки гарячого міжзоряного газу, який виходить із найгарячіших і найпотужніших зірок у цій галузі космосу.

Речовина, що створює крила туманності W40, з'являється зі щільного скупчення зірок, що розташоване між крилами. Найгарячіша та найпотужніша з цих зірок, W40 IRS 1a, розташована недалеко від центру зоряного скупчення.

[ + – ] Речовина, що створює крила туманності W40, з'являється зі щільного скупчення зірок, що розташоване між крилами. Фото: ISS

Туманність W40, яка є активним місцем зореутворення в нашій галактиці, розташована в сузір'ї Змії на відстані приблизно 1400 світлових років від Сонця. Це одне з найближчих до нас місць утворення масивних зірок.

Пил із молекулярної хмари, у якій утворилася туманність W40, закриває її, тому W40 важко побачити оптичним телескопам і тому подібні об'єкти добре видно інфрачервоним і рентгенівським телескопам.

[ + – ] Пил із молекулярної хмари, у якій утворилася туманність W40, закриває її, тому W40 важко побачити оптичним телескопам Фото: ISS

Як і всі області зореутворення, W40 складається з декількох компонентів: скупчення молодих зірок і газоподібної речовини, з якої ці зірки формуються, – міжзоряного середовища. Більшість газу в W40 перебуває у формі молекулярних хмар, найхолоднішої та найщільнішої фази міжзоряного середовища, що складається в основному з молекулярного водню.

Зірки утворюються в молекулярних хмарах, коли маса газу в частині хмари стає дуже великою, і вона стискається, і з'являється зірка. Зірки з'являються не окремо, а групами, що складаються із сотень і навіть тисяч молодих зірок.

[ + – ] Космічний телескоп "Спітцер" відправили в космос ще 25 серпня 2003 року Фото: ISS

Щодо космічного телескопа "Спітцер", то його відправили в космос ще 25 серпня 2003 року. Його головним завданням було забезпечити астрономів унікальними інфрачервоними зображеннями Всесвіту. Він мав робити знімки тих областей космосу, які були недоступні виявлення оптичними обсерваторіями.

Телескоп "Спітцер", який припинив свою роботу 30 січня 2020 року, був учасником програми NASA "Великі обсерваторії". Це програма із запуску в космос 4 космічних телескопів, які мають спостерігати за космосом у різних діапазонах. Серед цих обсерваторій був телескоп Комптон, який працював із 1991 по 2000 рік, обсерваторія "Чандра", яка була запущена в 1999 році та продовжує свою роботу, і всім відомим телескопом "Габбл", який працює в космосі з 1990 року.

Нагадуємо, що один із основних приладів телескопа Вебба, замерз. Фокус докладно розповів, що відбувається з новою космічною обсерваторією.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп "Габбл" показав найбільшу комету. Її діаметр 130 км, а маса – 500 трлн тонн.