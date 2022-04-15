Знайдено зоряну систему, де кожні 15 років вибухає одна й та сама "нова" зоря

Астрономам вдалося вивчити "неспокійну" зоряну систему, де відбуваються дуже цікаві події космічних масштабів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Астрономи з Інституту фізики Макса Планка в Німеччині вивчили подвійну зоряну систему за допомогою телескопа MAGIC, що знаходиться на Канарських островах. Зоряна система під назвою RS Ophiuchi є в сузір'ї Змієносця на відстані 5 тисяч світлових років від Землі й складається з червоного гіганта та білого карлика. В цій системі кожні 15 років відбувається вибух нової зорі, повідомляє Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

За словами вчених, у цій подвійній зоряній системі кожні 15 років відбувається масштабний вибух, коли червоний гігант скидає свою речовину і притягується до поверхні білого карлика.

[ + – ] Телескоп MAGIC Фото: wikipedia

Що таке нова зоря?

Здавалося б, що може бути не зрозумілого в терміні "нова зоря", але не все так просто. Новими зорями або просто новими в астрономії називають зорі, світність яких раптово різко збільшується і може досягти рівня яскравості, який перевищує яскравість Сонця в діапазоні від 10 до 300 тисяч разів.

Всі нові зорі тісно пов'язані між собою зоряними системами, які складаються часто з червоних гігантів, що знаходяться на порозі вибуху наднової та набагато менших зірок, у цьому випадку з білого карлика.

Зоряна система RS Ophiuchi

У системі RS Ophiuchi білий карлик, маленька згасла і дуже щільна зірка, обертається навколо червоного гіганта, старої зірки, яка скоро помре.

Червоний гігант, що помирає, скидає свою зовнішню оболонку, і вона огортає білого карлика. Потік речовини триває доти, доки досягне певної межі й станеться вибух, внаслідок якого утворюється ударна хвиля. Після цього все повторюється знову. Тут вибухи відбуваються кожні 15 років.

[ + – ] Червоний гігант, що помирає, скидає свою зовнішню оболонку, і вона огортає білого карлика Фото: Daily Mail

Раніше вчені вважали, що внаслідок таких вибухів виділяється величезна кількість дуже потужної енергії. Телескоп MAGIC зафіксував гамма-промені потужністю 250 гігаелектронвольт (ГеВ). Це один із найвищих показників, колись виміряний під час вибуху нової зорі. Для порівняння, це випромінювання в 100 мільярдів разів потужніше за видиме світло.

"Наші дані показали, що після вибуху крізь зоряний вітер червоного гіганта та міжзоряне середовище навколо системи пройшло кілька ударних хвиль. Ці ударні хвилі працюють як гігантська електростанція, в якій частинки розганяються майже до швидкості світла", — говорить Девід Грін з Інституту фізики Макса Планка.

За словами вченого, вибухи нових зір є джерелами космічних променів. Хоча ці промені поширюються в безпосередній близькості від зоряної системи. Великими "гравцями на ринку" космічних променів є залишки наднових. Ударні хвилі від вибуху наднової набагато сильніші, ніж після вибуху нової.

Нагадуємо, що телескоп "Спітцер" зробив знімок незвичайного "космічного метелика". Фокус вже писав, що він таке та чим зацікавив астрономів.