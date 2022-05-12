Вогненна куля в 5 разів більша за Землю: астрономи вперше побачили першу стадію вибуху зірки (фото)

Вчені змогли зафіксувати одну із стадій вибуху нової, яку до цього астрономи бачили лише в комп'ютерних моделях.

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Космічний рентгенівський телескоп eROSITA зміг сфотографувати дуже короткий, але потужний вибух на білому карлику. Це називається стадія "вогняної кулі" під час вибуху нової. Тепер у вчених є фактичний доказ такої події, яку передбачили вчені ще у 1990 році, повідомляє ScienceAlert.

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Білий карлик під назвою YZ Reticuli знаходиться в сузір'ї Сітки на відстані 8250 світлових років від нас. Саме ця зірка вибухнула новою, коли яскравість мертвої зірки дуже сильно підвищується. Але під час вибуху нової є кілька етапів. До цього вчені не спостерігали стадію, яка називається "вогняної кулі", її вдалося лише змоделювати та передбачити у 1990 році. Ця стадія є дуже короткочасним спалахом.

Саме цю "вогняню кулю" зміг побачити рентгенівський телескоп eROSITA, який, до речі, знаходиться в космосі поряд з космічним телескопом Вебба.

Як відбувається вибух нової?

Білий карлик — це мертва зірка, яка скинула свій зовнішній шар речовини. Ці зірки маленькі та дуже щільні. Їхня маса здебільшого не перевищує 1,4 маси Сонця. Але коли це відбувається, то білий карлик вибухає надновою.

Але, коли білий карлик має зірку-компаньйона, яка більша, він може забирати речовину у свого сусіда. Здебільшого це водень, який накопичується до певної межі й коли він перевищується, відбувається вибух і в космос відлітає величезна кількість речовини. Цей вибух називається вибухом нової.

[ + – ] Коли білий карлик має зірку-компаньйона, яка більша, він може забирати речовину у свого сусіда. Здебільшого це водень, який накопичується до певної межі і коли він перевищується, відбувається вибух і в космос відлітає величезна кількість речовини. Цей вибух називається вибухом нової Фото: ESO

Передбачена "вогняна куля"

Під час огляду космосу телескоп eROSITA зміг зафіксувати короткочасний спалах на білому карлику в рентгенівському діапазоні до того, як вибух можна було побачити в оптичному діапазоні. Цей спалах, який називається стадією "вогняної кулі", підтвердив давні теоретичні передбачення її існування.

[ + – ] Під час огляду космосу телескоп eROSITA зміг зафіксувати короткочасний спалах на білому карлику в рентгенівському діапазоні до того, як вибух можна було побачити в оптичному діапазоні Фото: ScienceAlert

Ще в 1990 році вчені передбачили, що до вибуху нової та величезного збільшення яскравості має бути стадія "вогняної кулі". Ця стадія має проявлятися як короткий і яскравий спалах рентгенівського випромінювання до того, як зірка стане яскравішою в оптичному діапазоні.

Астрономи з Університету Фрідріха-Александра, Німеччина, під керівництвом Оле Кеніга стали авторами нового відкриття.

"Утворена вогняна куля швидко розширилася, стала набагато більшою за самого білого карлика. На той час, коли eROSITA спостерігав за нею, то куля стала більшою за Землю в 5 разів. Ми вважаємо, що ця вогняна куля спочатку розширюється зі швидкістю в кілька тисяч. кілометрів за секунду. Це велика удача, що нам пощастило побачити цю стадію вибуху нової", — каже Кеніг.

Вченим удалося провести кілька важливих вимірів. Вони дізналися, що цей спалах тривав всього 35.8 секунд, що в цей час білий карлик нагрівся до температури понад 300 тисяч градусів Цельсія і що маса найбілішого карлика в 0,98 раза більша за масу Сонця.

"Наше дослідження тепер дає повну картину вибуху нової зірки", — говорить Кеніг.

Фокус вже писав про те, що вченим вдалося виявити зоряну систему, в якій білий карлик вибухає новою з постійністю, якій можна позаздрити.