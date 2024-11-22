Праздничный "салют": в США планируют взорвать 16-этажный отель на Новый год (фото)

Снос объекта обойдется в 2,6 миллиона долларов и станет частью масштабной реконструкции городского центра. Среди его гостей был даже Элвис Пресли, но финансового успеха объект так и не достиг.

Город Мейкон в штате Джорджия встретит Новый 2025 год с небывалым размахом: в полночь 31 декабря власти взорвут пустующий 16-этажный отель. Об этом пишет AP.

Этот план был утвержден комиссией округа Мейкон-Бибб во вторник, 19 ноября. Снос объекта обойдется в 2,6 миллиона долларов и станет частью масштабной реконструкции городского центра.

Отель, открытый в 1970 году и спроектированный известным архитектором Моррисом Лапидусом, давно утратил свое значение. Среди его гостей был даже Элвис Пресли, но финансового успеха объект так и не достиг. Здание было закрыто в 2017 году, а в прошлом году город приобрел его за 4,5 миллиона долларов в рамках федеральной процедуры банкротства.

"Мы приобрели эту собственность, чтобы взорвать ее. То, что появится на этом месте, будет в 100 раз ценнее для города", — заявил мэр Мейкона Лестер Миллер.

Среди его гостей был даже Элвис Пресли, но финансового успеха объект так и не достиг Фото: Booked

Пока окончательное предназначение участка не определено, однако обсуждается возможность его использования для развития набережной реки Окмулджи.

Тем не менее планы властей вызывают опасения у местных жителей. Прихожане епископальной церкви Христа, построенной в 1851 году и расположенной неподалеку от отеля, боятся, что взрыв может повредить историческое здание. В 2025 году храм будет отмечать 200-летие.

"Мы поддерживаем идею сноса, ведь это здание портит облик района. Но просим действовать осторожно, чтобы защитить наши исторические витражи и святилище", — сказал представитель церкви Расс Генри.

Городская администрация обещает, что все работы будут выполнены с соблюдением мер безопасности, и в ближайшее время начнутся консультации с владельцами близлежащих зданий. Снос отеля станет символом обновления и развития для Мейкона, превращая некогда заброшенное здание в точку отсчета для новых возможностей.

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