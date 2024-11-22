Святковий "салют": у США планують підірвати 16-поверховий готель на Новий рік (фото)

Знесення об'єкта обійдеться у 2,6 мільйона доларів і стане частиною масштабної реконструкції міського центру. Серед його гостей був навіть Елвіс Преслі, але фінансового успіху об'єкт так і не досяг.

Місто Мейкон у штаті Джорджія зустріне Новий 2025 рік із небувалим розмахом: опівночі 31 грудня влада підірве 16-поверховий готель, що стоїть пусткою. Про це пише AP.

Цей план був затверджений комісією округу Мейкон-Бібб у вівторок, 19 листопада. Знесення об'єкта обійдеться у 2,6 мільйона доларів і стане частиною масштабної реконструкції міського центру.

Готель, відкритий 1970 року і спроєктований відомим архітектором Моррісом Лапідусом, давно втратив своє значення. Серед його гостей був навіть Елвіс Преслі, але фінансового успіху об'єкт так і не досяг. Будівлю було закрито 2017 року, а минулого року місто придбало її за 4,5 мільйона доларів у рамках федеральної процедури банкрутства.

"Ми придбали цю власність, щоб підірвати її. Те, що з'явиться на цьому місці, буде в 100 разів ціннішим для міста", — заявив мер Мейкона Лестер Міллер.

Серед його гостей був навіть Елвіс Преслі, але фінансового успіху об'єкт так і не досягнув Фото: Booked

Поки що остаточного призначення ділянки не визначено, проте обговорюється можливість її використання для розвитку набережної річки Окмулджі.

Проте плани влади викликають побоювання у місцевих жителів. Парафіяни єпископальної церкви Христа, побудованої 1851 року і розташованої неподалік від готелю, бояться, що вибух може пошкодити історичну будівлю. У 2025 році храм відзначатиме 200-річчя.

"Ми підтримуємо ідею знесення, адже ця будівля псує вигляд району. Але просимо діяти обережно, щоб захистити наші історичні вітражі та святилище", — сказав представник церкви Расс Генрі.

Міська адміністрація обіцяє, що всі роботи будуть виконані з дотриманням заходів безпеки, і найближчим часом почнуться консультації з власниками прилеглих будівель. Знесення готелю стане символом оновлення та розвитку для Мейкона, перетворюючи колись занедбану будівлю на точку відліку для нових можливостей.

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