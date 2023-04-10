Телескоп Уэбб нашел "Зеленого монстра": он прячется в 11 тыс. световых лет от Земли (фото)

Космическая обсерватория сделала новый потрясающий снимок последствий масштабного космического взрыва. Это дало возможность ученым увидеть загадочную особенность.

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Ученые с помощью космического телескопа Уэбб получили не только новое потрясающее изображение остатка сверхновой Кассиопея А, но и смогли обнаружить в этих обломках космического взрыва важные и необычные особенности. Это самое подробное изображение остатка сверхновой Кассиопея А, который находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет от нас, пишет New Atlas.

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Как известно, все звезды имеют определенную длительность своей жизни. В основном она составляет несколько миллиардов лет. Хотя есть звезды, которые существуют сотни миллионов лет. Например, наше Солнце сейчас находится в средине своего жизненного цикла и ему осталось прожить еще примерно 5 млрд лет.

Но в космосе постоянно происходят мощнейшие космические взрывы, называемые взрывами сверхновых. Когда у звезд заканчивается "топливо" для поддержания своей жизни, то они сжимаются под действием своей гравитации и взрываются. В это время в космос улетает огромное количество вещества, а пространство освещает мощнейшая вспышка света.

Кассиопея А

Именно это и произошло 340 лет назад (с точки зрения Земли) с одной из звезд в созвездии Кассиопея на расстоянии в 11 тысяч световых лет от нас. В результате взрыва образовался остаток сверхновой в виде туманности, который получил название Кассиопея А.

На сегодняшний день это самый молодой известный остаток сверхновой, размер которого в поперечнике составляет 10 световых лет, а потому астрономы уже много лет пытаются его изучить максимально подробно. Благодаря новому изображению космического телескопа Уэбб, астрономы могут провести, так сказать, "космическую экспертизу" и выяснить, какая именно звезда взорвалась и как она это сделала.

В результате взрыва образовался остаток сверхновой в виде туманности, который получил название Кассиопея А Фото: NASA

По словам Дэнни Милисавлевича из Университета Пердью, штата Индиана, США, вещество, выброшенное в космос после взрыва сверхновой, распространяется по многим галактикам и это дает возможность появиться новым звездам и планетам. Такой же взрыв помог сформировать и нашу Солнечную систему 4,6 млрд лет назад.

По словам Милисавлевича, понимание того, как именно образовался остаток сверхновой Кассиопея А, может улучшить понимания многие процессов, происходящих со звездами. А учитывая тот факт, что после таких взрывов в космос улетает большое количество элементов, из которых состоит и человек, то это поможет понять и процессы, которые привели к зарождению жизни. Действительно, умершие звезды отправляют в космос кальций и железо, которые есть в наших костях и крови.

Зеленый монстр

Космический телескоп Уэбб наблюдает за космосом в инфракрасном диапазоне, но ученые преобразовали полученное изображение в видимый свет и получился потрясающий детальный снимок.

"Больше всего нас впечатлила и заинтриговала зелено-коричневая светящаяся петля справа от центра остатка сверхновой. На сегодня мы пока не понимаем, что это такое, но надеемся выяснить. Мы назвали эту особенность "Зеленым монстром". Эта петля имеет очень необычную форму и очень сложную структуру", — говорит Милисавлевич.

В верхней части изображения и слева можно увидеть области светящейся пыли оранжевого и красного цвета. По словам ученым именно здесь вещество, выброшенное взорвавшейся звездой, встретилось с межзвездным газом и пылью. Произошло их нагревание, а потому они так выделяются благодаря своему свету.

Внутри остатка сверхновой можно увидеть вещество розового цвета, которое светится из-за наличия большого количества тяжелых элементов, созданных умершей звездой еще при жизни. Например, здесь находятся такие элементы как аргон, неон и кислород.

Взрывы сверхновых помогают появляться новым звездам, как уже было сказано выше. Но до сих пор ученые точно не выяснили, как появились самые первые звезды в ранних галактиках. Разобраться в этом может помочь как раз телескоп Уэбб.

Фокус уже писал о том, что новое исследование предполагает, что астрономы обнаружили впервые представителя гипотетически существующего типа звезд. То, что астрономы считали нейтронной звездой, возможно, является кварковой звездой.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, как появляются одни из самых мощных выбросов энергии, которые называются быстрыми радиовсплесками. Новая теория говорит о том, что они образуются в результате слияния двух нейтронных звезд.