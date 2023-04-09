В космосе обнаружена гипотетическая "странная звезда": таких объектов еще не находили

Астрономы считают, что обнаружили в далеком космосе необычный объект, который считался нейтронной звездой.

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Новое исследование ученых из Бразилии предполагает, что впервые удалось обнаружить гипотетическую "странную звезду". Она принадлежит к классу кварковых звезд и их пока еще никогда не находили. Некоторые ученые вообще считают, что их не может существовать, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Университета Сан-Паулу продолжили изучение необычного объекта, который в прошлом году изучали астрономы из Германии. Как уже писал Фокус, тогда ученые заявили о том, что они обнаружили необычную нейтронную звезду в центре остатка сверхновой под названием HESS J1731-347.

Новое исследование предполагает, что эта нейтронная звезда на самом деле может быть первым обнаруженным представителем гипотетического класса звезд, которые называются кварковыми звездами.

Эта невероятно компактная звезда, которая по размерам не превышает сферу диаметром в 10 км, имеет самую маленькую массу среди всех известных нейтронных звезд. Как показало предыдущее исследование, звезда, расположенная на расстоянии в 8150 световых лет от нас имеет массу, которая эквивалентна 77% массы Солнца.

Но это очень удивительно, ведь астрономы считают, что нейтронные звезды могут иметь самую маленькую массу, которая эквивалентна 1,17 масс Солнца. То есть в любом случае это очень странный объект и нейтронные звезды не могут иметь такую маленькую массу.

Нейтронными звездами называют очень плотные остатки умерших больших звезд, которые имеют невероятно высокую плотность и очень маленький размер. Эти звезды состоят из нейтронов, а потому получили такое название.

Нейтронными звездами называют очень плотные остатки умерших больших звезд, которые имеют невероятно высокую плотность и очень маленький размер. Эти звезды состоят из нейтронов, а потому получили свое название Фото: ESO

По словам авторов нового исследования, звезда, которая находится в остатке сверхновой HESS J1731-347 может быть вообще не нейтронной звездой, а состоять из таких частиц, как кварки и соответственно это кварковая звезда.

Сейчас астрономы предполагают, что такой тип "странной звезды" может существовать в космосе, хотя еще ни разу их не находили. Некоторые ученые вообще считают, что таких звезд не существует. Но бразильские исследователи предполагают, что необычный компактный объект имеет все признаки кварковой звезды и возможно ее и является.

Кварки — это фундаментальные частицы, из которых состоят протоны и нейтроны в ядрах атомов. Некоторые ученые считают, что под действием огромного давления кварки могут образовать новую форму материи — кварковую материю.

Пока что ученые не знают, как этот очень плотный объект, который теоретически состоит в основном из кварков, мог появится в результате взрыва сверхновой. У ученые х есть некоторые предположения, которые они хотят еще проверить.

В то же время бразильские астрономы говорят, что пока рано говорить о том, что они действительно обнаружили первую кварковую звезду. Пока что все указывает на этот факт, но нужны дополнительные наблюдения за странным объектом.

Фокус также писал о том, что астрономы поставили точку в давнем споре о Солнце. Ученые выяснили, что Солнце действительно является обычной похожей на себя же звездой, как бы странно это не звучало.