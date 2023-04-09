У космосі виявлено гіпотетичну "дивну зірку": таких об'єктів ще не знаходили

Астрономи вважають, що виявили у далекому космосі незвичайний об'єкт, який вважався нейтронною зіркою.

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Нове дослідження вчених із Бразилії передбачає, що вперше вдалося виявити гіпотетичну "дивну зірку". Вона належить до класу кваркових зірок і їх поки що ніколи не знаходили. Деякі вчені взагалі вважають, що їх не може існувати, пише ScienceAlert.

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Вчені з Університету Сан-Паулу продовжили вивчати незвичайний об'єкт, який минулого року вивчали астрономи з Німеччини. Як уже писав Фокус, тоді вчені заявили про те, що вони виявили незвичайну нейтронну зірку в центрі залишку наднової під назвою HESS J1731-347.

Нове дослідження передбачає, що ця нейтронна зірка насправді може бути першим виявленим представником гіпотетичного класу зірок, що називаються кварковими зірками.

Ця неймовірно компактна зірка, яка за розмірами не перевищує сферу діаметром 10 км, має найменшу масу серед усіх відомих нейтронних зірок. Як показало попереднє дослідження, зірка, розташована на відстані 8150 світлових років від нас має масу, що еквівалентна 77% маси Сонця.

Але це дуже дивно, адже астрономи вважають, що нейтронні зірки можуть мати найменшу масу, яка еквівалентна 1,17 мас Сонця. Тобто в будь-якому випадку це дуже дивний об'єкт, і нейтронні зірки не можуть мати таку маленьку масу.

Нейтронними зірками називають дуже щільні залишки померлих великих зірок, що мають неймовірно високу щільність і дуже маленький розмір. Ці зірки складаються з нейтронів, тому отримали таку назву.

Нейтронними зірками називають дуже щільні залишки померлих великих зірок, які мають неймовірно високу щільність і дуже маленький розмір. Ці зірки складаються з нейтронів, тому отримали таку назву Фото: ESO

За словами авторів нового дослідження, зірка, що знаходиться в залишку наднової HESS J1731-347, може бути взагалі не нейтронною зіркою, а складатися з таких частинок, як кварки і відповідно це кваркова зірка.

Наразі астрономи припускають, що такий тип "дивної зірки" може існувати в космосі, хоча ще жодного разу їх не знаходили. Деякі вчені взагалі вважають, що таких зірок немає. Але бразильські дослідники припускають, що незвичайний компактний об'єкт має всі ознаки кваркової зірки і, можливо, нею і є.

Кварки — це фундаментальні частки, з яких складаються протони та нейтрони в ядрах атомів. Деякі вчені вважають, що під впливом величезного тиску кварки можуть утворити нову форму матерії — кваркову матерію.

Поки що вчені не знають, як цей дуже щільний об'єкт, який теоретично складається здебільшого з кварків, міг з'явитися внаслідок вибуху наднової. Вчені мають деякі припущення, які вони хочуть ще перевірити.

Водночас бразильські астрономи кажуть, що поки що рано говорити про те, що вони дійсно виявили першу кваркову зірку. Поки що все свідчить про цей факт, але потрібні додаткові спостереження за дивним об'єктом.

Фокус також писав про те, що астрономи поставили крапку в давній суперечці про Сонце. Вчені з'ясували, що Сонце дійсно є звичайною схожою на себе зіркою, як би дивно це не звучало.