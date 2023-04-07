Сонце схоже на Сонце. Вчені поставили крапку у давній суперечці про нашу зірку

Учені з'ясували, що Сонце дійсно є звичайною схожою на себе зіркою, як би дивно це не звучало.

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Це може здатися дуже незвичайним, але вчені досі сперечаються про те, чи Сонце є сонцеподібною зіркою. Деякі астрономи стверджують, що наша зірка не може бути схожою на Сонце через деякі причини. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, здається поклало край усім суперечкам. Автори стверджують, що Сонце — це звичайна зірка, яка схожа на Сонце, пише Phys.

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За словами вчених, суперечки про те, що Сонце не може бути сонцеподібною зіркою, пов'язані з тим, що деякі схожі на Сонце зірки мають зовсім іншу сонячну активність. Тобто вони набагато активніші за наше Сонце. Тому деякі вчені припустили, що Сонце насправді належить до іншого типу зірок і його не можна назвати сонцеподібною зіркою.

За словами вчених суперечки про те, що Сонце не може бути сонцеподібною зіркою пов'язані з тим, що деякі схожі на Сонце зірки мають зовсім іншу сонячну активність Фото: Forbes

Але вчені у своєму дослідженні показують, що насправді проблема не в нашому Сонці, а в інших зірках, які належать до сонцеподібних. Справа в тому, кажуть автори наукової роботи, що в даних спостережень і в передбачуваних властивостях цих зірок є кілька обмежень та похибок.

Для свого нового дослідження астрономи вибрали кілька зірок із властивостями, схожими на такі ж у Сонця. Зокрема, було обрано дані про період обертання та магнітну активність зірок. Для цього використовувалися спостереження космічних телескопів Kepler та Gaia.

Дані спостережень за зірками вчені порівняли зі спостереженнями за сонячною активністю під час останніх двох циклів цієї активності на Сонці, що проводив космічний апарат SOHO. Як показало дослідження, одна з сонцеподібних зірок має вдвічі більший цикл своєї активності, ніж Сонце, хоча ця зірка має схожі властивості.

За словами вчених, різниця в цих циклах полягає в різній металічності зірок. Вчені вважають, що ця різниця створює сильніші викиди енергії, що призводить до більш сильного циклу зоряної активності.

Але вчені у своєму дослідженні показують, що насправді проблема не в нашому Сонці, а в інших зірках, які належать до сонцеподібних Фото: NASA

Під час дослідження вчені виявили, що дуже багато зірок у їхній вибірці мають високу металічність. І єдиним параметром, який міг призвести до такого перевищення, є період обертання зірки, кажуть вчені. Наприклад, в однієї із зірок цей період був більшим, ніж у Сонця. Тобто існує зв'язок між періодом обертання та металічністю, кажуть автори наукової роботи.

Астрономи дійшли висновку, що сильніша магнітна активність означає, що процес магнітного гальмування призводить до повільнішого періоду обертання зірки. Тому деякі сонцеподібні зірки обертаються повільніше, ніж Сонце, незважаючи на те, що вони дуже схожі і можуть бути навіть молодшими за нашу зірку. У своєму дослідженні астрономи стверджують, що, хоча є зірки активніші, ніж Сонце, воно насправді є цілком звичайною сонцеподібною зіркою.

Взагалі Сонце, згідно з класифікацією зірок, є звичайним жовтим карликом, тобто це невеликі зірки, що мають масу від 0,8 до 1,1 маси Сонця. При цьому температура на поверхні цих об'єктів коливається в діапазоні від 5 до 6 тисяч градусів за Цельсієм.

Взагалі Сонце, згідно з класифікацією зірок, є звичайним жовтим карликом, тобто це невеликі зірки, що мають масу від 0,8 до 1,1 маси Сонця. При цьому температура на поверхні цих об'єктів коливається в діапазоні від 5 до 6 тисяч градусів Фото: NASA

До речі, Сонце має 11-річний цикл активності і вже за півтора року настане так званий сонячний максимум. Цей період характерний появою величезної кількості сонячних спалахів і корональних викидів маси. За словами вчених, на Сонці можуть з'явитися найпотужніші спалахи з можливих на нашій зірці. Такі сильні викиди енергії та плазми, якщо на їхньому шляху буде Земля, призведуть до появи найпотужніших геомагнітних бурь. І це може тривати протягом кількох місяців.

Одним із прикладів сонячної активності можуть бути корональні діри, що з'являються на нашій зірці. Нещодавно на Сонці, як уже писав Фокус, з'явилася така діра, яка за розмірами була в 20 разів більша за Землю. Із цієї корональної діри вирвався з величезною швидкістю потік плазми і полетів у бік Землі.