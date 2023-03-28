На Сонці з'явилася величезна діра: до Землі полетів потік плазми зі швидкістю 2,8 млн км/год (фото)

На Сонці з'явилася нова корональна діра, яка в 20 разів більша за Землю за розмірами.

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За два тижні на Сонці з'явилася вже друга гігантська корональна діра, яка в 20 разів більша за нашу планету за розмірами. З цієї діри вирвався потік плазми зі швидкістю 2,8 млн км і вже в п'ятницю, 31 березня, увечері або в суботу, 1 квітня, вранці, він досягне Землі, пише Futurism.

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Минулого тижня, як уже писав Фокус, з такої ж гігантської корональної діри вирвався величезний потік плазми, який досяг Землі в п'ятницю, 24 березня, і це призвело до появи найсильнішої геомагнітної бурі за останні 6 років. Внаслідок цієї події, як це іноді буває, на деякий час був відключений радіозв'язок, але найголовніше полярні сяйва змістилися набагато південніше, ніж вони зазвичай з'являються. Щось подібне вчені прогнозують і цього разу.

З цієї величезної корональної діри минулого тижня вирвався потік плазми. Фото: NASA

Але нова корональна діра, на відміну від своєї попередниці, розташована ближче до екватору Сонця. У принципі такі діри найчастіше з'являються ближче до полюсів нашої зірки. Вчені вважають, що особливої шкоди сонячні частки, які досягнуть Землі, не завдадуть. Не дуже сильна геомагнітна буря, що виникне, внаслідок взаємодії сонячних частинок з атмосферою Землі, призведе до появи яскравих полярних сяйв.

За два тижні на Сонці з'явилася вже друга гігантська корональна дірка, яка в 20 разів більша за нашу планету за розмірами. З цієї діри вирвався потік плазми зі швидкістю 2,8 млн км і вже в п'ятницю, 31 березня, увечері або в суботу, 1 квітня, вранці, він досягне Землі Фото: NASA

Справа в тому, що за прогнозами вчених, більша частина плазмового потоку мине Землю і такої сильної геомагнітної бурі, як була минулого тижня, не виникне. За словами Деніела Вершарена з Університетського коледжу Лондона, ця корональна діра представляє особливий науковий інтерес через своє розташування на Сонці.

За словами астрономів, корональні діри починають частіше з'являтися ближче до екватора Сонця тоді, коли наша зірка поступово наближається до піку своєї активності під час 11-річного сонячного циклу. З корональних дір на поверхні Сонця потокам плазми легше вирватися з величезною швидкістю в космос. І якщо в цей час на шляху такого потоку є Земля, то обов'язково з'явиться геомагнітна буря. За словами Вершарена, цього разу не варто очікувати настільки яскравих полярних сяйв і вони будуть не настільки далеко від полярних регіонів Землі.

За словами астрономів, корональні діри починають частіше з'являтися ближче до екватора Сонця тоді, коли наша зірка поступово наближається до піку своєї активності під час 11-річного сонячного циклу Фото: NASA

Вчений пояснює, що дуже сильна геомагнітна буря минулого тижня виникла не лише внаслідок викиду плазми з корональної діри. У цей час із сонячних плям також вирвалися потоки плазми і всі ці сонячні частки рушили до нашої планети.

"Я не думаю, що варто сильно переживати. Якщо раптом трапиться так, що на Сонці відбудеться ще й корональний викид маси найближчими днями, то тоді може з'явитися дуже сильна геомагнітна буря. Але передбачити це дуже важко", — каже Вершарен.

Також Фокус писав про те, що нещодавно на Сонці з'явився величезний сонячний торнадо, зображення якого прислали на Землю космічні апарати. Висота цього вихору була еквівалентна 10 розмірів Землі.