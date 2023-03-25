Землю накрила найпотужніша за 6 років геомагнітна буря з несподіваними наслідками (фото)

Як не дивно, але вчені не передбачали появу такого сильного явища на планеті.

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У п'ятницю, 24 березня, на Землі з'явилася найсильніша за останні 6 років геомагнітна буря, спровокована гігантським викидом плазми з корональної діри на Сонці. Але вчені не прогнозували появу цієї бурі, внаслідок якої на всій території США можна було спостерігати полярні сяйва, пише Live Science.

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За словами вчених, геомагнітна буря, яка накрила Землю, належала до рівня G4 за 5-бальною шкалою оцінки подібних подій (тобто найпотужніша з можливих геомагнітних бур може мати рівень G5). Несподівано сильна буря призвела до появи дуже красивих полярних сяйв аж до найпівденніших штатів США, що само собою надзвичайно незвично. Спочатку вчені, які стежать за космічною погодою, прогнозували появу на Землі 23, 24 або 25 березня геомагнітної бурі рівня G2, але ніхто не очікував, що вона буде такою сильною.

У п'ятницю, 24 березня, на Землі з'явилася найсильніша за останні 6 років геомагнітна буря, спровокована гігантським викидом плазми з корональної діри на Сонці. Але вчені не прогнозували появу цієї бурі, внаслідок якої по всій території США можна було спостерігати полярні сяйва Фото: Live Science

Геомагнітна буря виникла у п'ятницю, 24 березня, завдяки тому, що за кілька днів до цього на Сонці відбулося виверження в корональній дірі (особливий регіон в атмосфері зірки). З корональної діри, яка за розмірами була в 20 разів більша за Землю, вирвався гігантський потік плазми, який полетів через космос із середньою швидкістю в 2,1 млн км/год.

Несподівано сильна буря призвела до появи дуже красивих полярних сяйв аж до найпівденніших штатів США, що само собою надзвичайно незвично. Спочатку вчені, які стежать за космічною погодою, прогнозували появу на Землі 23, 24 або 25 березня геомагнітної бурі рівня G2, але ніхто не очікував, що вона буде такою сильною. Фото: Live Science

За словами Таміти Сков, вченої, яка займається вивченням космічної погоди, потік сонячної плазми врізався вранці 24 березня в магнітне поле Землі, що і спричинило появу геомагнітної бурі на планеті.

За словами Таміти Сков, вченої, яка займається вивченням космічної погоди, потік сонячної плазми врізався вранці 24 березня в магнітне поле Землі, що і спричинило появу геомагнітної бурі на планеті. Фото: Live Science

"Цей унікальний викид відрізнявся від звичайних вивержень на Сонці, хоча вони не унікальні, але за ними складніше спостерігати. Тому споконвічні прогнози про силу геомагнітної бурі не виправдалися", — говорить Сков.

Під час дуже сильних геомагнітних бур на Землі полярні сяйва можуть з'являтися набагато південніше. Власне, так сталося і цього разу, коли багато жителів США, аж до південних штатів, спостерігали яскраві полярні сяйва, яких ніколи не бачили в небі над своїми регіонами. Фото: Live Science

Під час дуже сильних геомагнітних бур на Землі полярні сяйва можуть з'являтися набагато південніше. Власне, так сталося і цього разу, коли багато жителів США, аж до південних штатів, спостерігали яскраві полярні сяйва, яких ніколи не бачили в небі над своїми регіонами. Ще одним наслідком появи найсильнішої за 6 років геомагнітної бурі стало тимчасове порушення в роботі радіозв'язку та навігації.

За словами вчених, геомагнітні бурі рівня від G1 до G3 можуть спричинити незначні збої в роботі радіозв'язку та енергосистем. Буря рівня G4 вважається більш небезпечним явищем, хоча нічого катастрофічного цього разу не сталося. Щодо геомагнітної бурі рівня G5, яку дуже давно не фіксували на Землі, то вона може серйозно нашкодити роботі багатьох електроприладів, надовго вивести з ладу радіозв'язок та енергосистеми.

Фокус вже писав про те, що космічні апарати нещодавно зафіксували появу на Сонці "сонячного вихору", висота якого перевищувала розмір Землі в 10 разів.

Також 10 днів тому на Землі з'явилася геомагнітна буря рівня G2, яку спровокував викид "темної" плазми на Сонці.