У 10 разів більше за Землю. На Сонці з'явився величезний "сонячний торнадо" заввишки 120 тисяч кілометрів (відео)

Космічний апарат NASA зробив чудові знімки неймовірно великого за розмірами викиду плазми на Сонці.

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Апарат SDO кілька днів спостерігав за викидом плазми з поверхні Сонця, яке закручувалося як торнадо біля Північного полюса нашої зірки, пише Daily Mail.

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З 15 по 18 березня космічний апарат NASA SDO спостерігав за появою на Сонці "сонячного торнадо" заввишки 120 тисяч км, що приблизно в 10 разів більше за розміри Землі. Цей торнадо, що складається із гарячої плазми, з'явився в районі Північного полюса Сонця і протягом кількох днів відбувався викид намагніченого газу до космосу. За словами вчених, швидкість потоку плазми становила приблизно 500 тисяч км/година.

Апарат SDO кілька днів спостерігав за викидом плазми з поверхні Сонця, що закручувався як торнадо біля Північного полюса нашої зірки. Фото: NASA

Такі "сонячні торнадо" з'являються через спіралеподібні магнітні структури, які піднімаються з внутрішніх частин Сонця і закріплюються на поверхні зірки. Коли стовп плазми, який називається протуберанець, виривається зсередини магнітної структури, він рухається вздовж спірального магнітного поля, що змушує плазму закручуватися як торнадо.

Такі "сонячні торнадо" з'являються через спіралеподібні магнітні структури, які піднімаються з внутрішніх частин Сонця і закріплюються на поверхні зірки. Фото: NASA

Зараз на Сонці відбуваються дедалі частіше подібні дивні події. Наприклад, таке ж торнадо астрономи вже спостерігали у лютому цього року. І він також з'явився в районі Північного полюса Сонця.

Зараз на Сонці відбуваються дедалі частіше подібні дивні події. Наприклад, таке ж торнадо астрономи вже спостерігали у лютому цього року. І він також з'явився в районі Північного полюса Сонця Фото: NASA

Вчені припускають, що подібні плазмові вихори якось пов'язані зі зміною напряму магнітного поля Сонця, яке відбувається один раз у кожному 11-річному сонячному циклі. За словами Скотта Макінтоша з Національного центру атмосферних досліджень у Боулдері, штат Колорадо, США, досі точно зрозуміти природу таких утворень на Сонці не вдалося.

"Чому ці вихори формуються тільки в полярному регіоні і чому у них така періодичність появи? Нам ще потрібно знайти відповіді на ці питання", — каже Макінтош.

Фокус вже писав про те, що в середині березня на Сонці відбулося виверження так званої "темної" плазми. Цей газ насправді не чорного кольору, просто його температура нижча ніж у навколишнього середовища, а тому він не такий яскравий. Цей викид плазми через кілька днів досяг Землі і привів до короткочасних проблем із зв'язком у полярних регіонах планети.

На початку березня цього року, як уже писав Фокус, на Сонці стався один із найсильніших спалахів класу Х2. Тоді стався не лише сильний викид енергії, а й корональний викид маси. І це спричинило сильну геомагнітну бурю на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що на початку лютого із сонячної плями, яка за розмірами більша за Землю в 10 разів, вирвався величезний потік плазми, який також рушив до Землі, що призвело до проблем зі зв'язком на планеті.