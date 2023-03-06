На Сонці сталося сильне виверження: на двох континентах Землі вже відключався радіозв'язок (відео)

Космічний апарат NASA став свідком унікальної події – спалаху на Сонці класу Х2.

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Спалах класу Х2.1 був зафіксований на Сонці ввечері в п'ятницю, 3 березня, і цей потужний викид енергії спричинив те, що на цілу годину було відключено короткохвильовий радіозв'язок над територією Північної та Південної Америки. Разом з викидом енергії Сонце також відправило потік плазми до космосу, що може спричинити появу дуже сильної геомагнітної бурі на Землі у понеділок, 6 березня, або у вівторок, 7 березня, пише Space.

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Космічний апарат NASA SDO зняв за допомогою своїх камер найпотужніший спалах на Сонці, який відноситься до класу Х. Цей сонячний спалах стався близько 20:00 за Києвом, у п'ятницю, 3 березня. Вже через декілька хвилин потік енергії досяг нашої планети, що викликало відключення на цілу годину короткохвильового радіозв'язку на частотах нижче 30 МГц над двома континентами – Північною Америкою та Південною Америкою. Це особливо помітили пілоти літаків, що пролітали над цією територією, а також радіоаматори.

Згідно з заявою NASA, черговий спалах, який вчені класифікували як спалах класу Х2.1 стався в місці "народження" таких явищ — одній із сонячних плям, яка називається AR 3234.

[ + – ] Згідно з заявою NASA, черговий спалах, який вчені класифікували як спалах класу Х2.1 стався в місці "народження" таких явищ — одній із сонячних плям, яка називається AR 3234 Фото: NASA

Взагалі усі спалахи на Сонці, які є викидом дуже сильного випромінювання, мають 5 класів, але найпоширенішими з них є спалахи класу С (слабкі сонячні спалахи), класу М (сонячні спалахи середньої потужності) і класу Х (це найпотужніші з можливих). Клас Х2.1 означає, що цей потік випромінювання, викинутий із Сонця, мав неймовірно велику потужність, тому не дивно, що він справив такий ефект на Землі.

На відео, яке створили вчені з NASA, використовуючи кадри апарату SDO, який вже 13 років вивчає Сонце, особливо добре видно всі особливості чергового спалаху.

Часто, але не завжди, такі спалахи на Сонці з'являються разом із корональними викидами маси, тобто величезними потоками плазми, які зірка відправляє до космосу і які летять із величезною швидкістю. Якщо звичайні викиди енергії досягають планети за декілька хвилин, то сонячна плазма може подолати відстань до Землі лише за декілька днів.

Черговий потужний спалах на Сонці супроводжувався виверженням плазми, що також добре видно на кадрах, знятих апаратом SDO. Поки вчені точно не знають, чи був спрямований у бік Землі цей потік плазми, але якщо це так, то вже у понеділок, 6 березня, або у вівторок, 7 березня, варто очікувати на появу на планеті найсильнішої геомагнітної бурі.

[ + – ] Черговий потужний спалах на Сонці супроводжувався виверженням плазми, що також добре видно на кадрах, знятих апаратом SDO Фото: NASA

Завдяки цьому явищу на планеті можуть статися короткочасні збої в роботі енергосистем, а також можуть постраждати супутники на навколоземній орбіті. Ще одним наслідком сильної геомагнітної бурі є не просто поява найяскравіших полярних сяйв, а ще й того, що вони стають видимими набагато південніше від місця їхніх звичайних спостережень.

Як уже писав Фокус, в останні дні лютого, завдяки появі іншого сильного спалаху на Сонці, на Землі спостерігали полярні сяйва в найнесподіваніших місцях. Водночас, астронавти на Міжнародній космічній станції змогли зробити знімки цього явища з космосу.

Насправді немає нічого дивного в тому, що на Сонці з'являються все потужніші спалахи з корональними викидами маси, адже наша зірка виявляє свою активність все частіше. Це пов'язано з наближенням так званого сонячного максимуму, який варто очікувати ближче до 2025 року. У цей час Сонце викидатиме потоки плазми та енергетичні викиди дуже часто. За словами вчених, уже зараз Сонце демонструє тенденцію до посилення частоти появи дедалі потужніших вивержень.

Як уже писав Фокус, апарат Solar Orbiter, який також вивчає Сонце, став свідком дуже близького прольоту Меркурія на тлі нашої зірки під час чергового прояву Сонця.

Також Фокус писав про те, що NASA визначило нову мету для космічного апарату "Люсі", який має допомогти розібратися вченим із еволюцією Сонячної системи.