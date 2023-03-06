На Солнце произошло сильнейшее извержение: на двух континентах Земли уже отключалась радиосвязь (видео)

Космический аппарат NASA стал свидетелем уникального события — вспышки на Солнце класса Х2.

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Вспышка класса Х2.1 была зафиксирована на Солнце вечером в пятницу, 3 марта, и этот мощнейший выброс энергии стал причиной того, что на целый час была отключена коротковолновая радиосвязь над территорией Северной и Южной Америки. Вместе с выбросом энергии Солнце также отправило поток плазмы в космос, что может стать причиной появления очень сильной геомагнитной бури на Земле в понедельник, 6 марта, или во вторник, 7 марта, пишет Space.

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Космический аппарат NASA SDO запечатлел с помощью своих камер самую мощную вспышку на Солнце, которая относится к классу Х. Эта солнечная вспышка произошла коло 20:00 по Киеву, в пятницу, 3 марта. Уже через несколько минут поток энергии достиг нашей планеты, что вызвало отключение на целый час коротковолновой радиосвязи на частотах ниже 30 МГц над двумя континентами – Северной Америкой и Южной Америкой. Это особенно заметили пилоты пролетающих над этой территорией самолетов, а также радиолюбители.

Согласно заявлению NASA, очередная вспышка, которую ученые классифицировали как вспышка класса Х2.1 произошла в месте "рождения" таких явлений — одном из солнечных пятен, которое называется AR 3234.

[ + – ] Согласно заявлению NASA, очередная вспышка, которую ученые классифицировали как вспышка класса Х2.1 произошла в месте "рождения" таких явлений — одном из солнечных пятен, которое называется AR 3234 Фото: NASA

Вообще все вспышки на Солнце, которые представляют собой выброс очень сильного излучения, имеют 5 классов, но самыми распространенными из них являются вспышки класса С (слабые солнечные вспышки), класса М (солнечные вспышки средней мощности) и класса Х (это самые мощные из возможных вспышки на Солнце, которые все чаще появляются на нашей звезде). Класс Х2.1 означает, что данный поток излучения, выброшенный из Солнца, имел невероятно большую мощность, потому не удивительно, что он произвел такой эффект на Земле.

На видео, которое создали ученые из NASA, используя кадры аппарата SDO, который уже 13 лет изучает Солнце, особенно хорошо видно все особенности очередной вспышки.

Часто, но не всегда такие вспышки на Солнце появляются вместе с корональными выбросами массы, то есть огромными потоками плазмы, которые звезда отправляет в космос и которые летят с огромной скоростью. Если обычные выбросы энергии достигают планеты засчитанные минуты, то солнечная плазма может преодолеть расстояние до Земли только за несколько дней.

Очередная мощная вспышка на Солнце как раз сопровождалась извержением плазмы, что также хорошо видно на кадрах, снятых аппаратом SDO. Пока ученые точно не знают, был ли направлен в сторону Земли этот поток плазмы, но если это так, то уже в понедельник, 6 марта, или во вторник, 7 марта, стоит ожидать появление на планете сильнейшей геомагнитной бури.

[ + – ] Очередная мощная вспышка на Солнце как раз сопровождалась извержением плазмы, что также хорошо видно на кадрах, снятых аппаратом SDO Фото: NASA

Благодаря этому явлению на планете могут произойти кратковременные сбои в работе энергосистем, а также могут пострадать спутники на околоземной орбите. Еще одним следствием сильной геомагнитной бури является не просто появление самых ярких полярных сияний, а еще того, что они становятся видны намного южнее от места их обычных наблюдений.

Как уже писал Фокус, в последние февраля благодаря появлению другой сильной вспышки на Солнце на Земле наблюдали полярные сияния в самых неожиданных местах. В то же время астронавты на Международной космической станции смогли сделать снимки этого явления из космоса.

На самом деле, нет ничего удивительного в том, что на Солнце появляются все более мощные вспышки с корональными выбросами массы, ведь наша звезда проявляют свою активность все чаще. Это связано с приближением так называемого солнечного максимума, который стоит ожидать ближе к 2025 году. В это время Солнце будет извергать потоки плазмы и энергетические выбросы очень часто. По словам ученых, уже сейчас Солнце демонстрирует тенденцию к усилению частоты появления все более мощных извержений.

Как уже писал Фокус, аппарат Solar Orbiter, который также изучает Солнце, стал свидетелем очень близкого пролета Меркурия на фоне нашей звезды во время очередного проявления активности Солнца.

Также Фокус писал о том, что NASA определило новую цель для космического аппарата "Люси", который должен помочь разобраться ученым с эволюцией Солнечной системы.