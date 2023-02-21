Маленькая песчинка. Космический аппарат ЕКА запечатлел движение Меркурия на фоне Солнца (видео)

Пролет Меркурия рядом с Солнцем поможет лучше настроить приборы космического аппарата Solar Orbiter.

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Аппарат Solar Orbiter смог увидеть, как первая планета от Солнца движется рядом с нашей звездой. Близкий пролет Меркурия позволил космическому аппарату Европейского космического агентства (ЕКА) лучше рассмотреть Солнце, пишет Space.

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Пролет любой планеты на фоне своей родительской звезды называется планетным транзитом. Сразу несколько приборов космического аппарата Solar Orbiter смогли сфотографировать такой транзит Меркурия на фоне Солнца. Из этих изображений ученые создали несколько коротких видеороликов.

[ + – ] Аппарат Solar Orbiter смог увидеть, как первая планета от Солнца движется рядом с нашей звездой. Близкий пролет Меркурия позволил космическому аппарату Европейского космического агентства (ЕКА) лучше рассмотреть Солнце Фото: ESA

На полученных изображениях Меркурий выглядит как черный диск, который движется на фоне в нижней правой части Солнца. И это крошечное черное пятно значительно отличается от темных солнечных пятен, которые видны намного выше на Солнце. Это регионы на звезде, которых рождаются знаменитые солнечные вспышки и происходят корональные выбросы массы, то есть выбросы энергии и плазмы в космос. Самая маленькая планета Солнечной системы особенно хорошо видна на изображениях после того, как она покинула диск Солнца и стала видимой на фоне газовых структур в атмосфере звезды.

Благодаря транзиту Меркурия один из приборов аппарата Solar Orbiter под названием SPICE смог получить наиболее лучший вид Солнца. Этот прибор предназначен для разделения солнечного света на составляющие цвета, и таким образом он может идентифицировать атомы в разных слоях звезды, поскольку они существуют при разных температурах.

По словам ученых из ЕКА, благодаря новым изображениям они получили не только новые снимки Меркурия, самое главное, что удалось увидеть транзит планеты на фоне различных слоев атмосферы Солнца. Таким образом космический аппарат Solar Orbiter сможет еще лучше настроить свои приборы для дальнейших наблюдений за звездой. Ученые считают, что, изучая этот транзит Меркурия можно улучшить качество данных о самом Солнце, которые собирает космический аппарат ЕКА.

[ + – ] На полученных изображениях Меркурий выглядит как черный диск, который движется на фоне в нижней правой части Солнца. И это крошечное черное пятно значительно отличается от темных солнечных пятен, которые видны намного выше на Солнце Фото: ESA

Такие планетные транзиты были полезными для астрономов задолго до того до этого наблюдения за Меркурием, пролетающим на фоне Солнца. Сотни лет назад первые астрономы использовали прохождение планет перед Солнцем для оценки размера Солнечной системы. Наблюдатели за небом в разных отдаленных друг от друга регионах следили за временем прохождения планет на фоне Солнца, а затем сравнивали эти результаты. Используя небольшую разницу во времени, а также расстояние между метами проведения наблюдений и тригонометрию, ученые в прошлом смогли вычислить расстояние между Солнцем и Землей.

До сих пор планетные транзиты используются для обнаружения экзопланет, то есть планет вне Солнечной системы. Когда эти планеты пролетают на фоне своих звезд, то на некоторое время они закрывают собой поток света звезды. Таким образом можно обнаружить не только существование планеты, но и благодаря длительным наблюдениям узнать о ее периоде вращения вокруг своей звезды и даже о ее размере.

Особенно этот способ обнаружения планет, который называется транзитным методом, полезен для поисков так называемых "горячих Юпитеров". Это газовые гиганты, которые могут быть больше Юпитера по размерам, но они находятся слишком близко к своим звездам, а их период вращения составляет всего несколько дней. То есть год на таких планетах может длится всего несколько земных суток.

Свое следующее сближение с Солнцем аппарат Solar Orbiter осуществит в апреле этого года, а уже в июне ученые из ЕКА смогут получить больше информации о Меркурии, потому как к планете подлетит космический аппарат BepiColombo.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили самую легкую планету за пределами Солнечной системы и сделали его прямое изображение. Эта планета является газовым гигантом и в несколько раз больше Юпитера и находится относительно недалеко от нас.

Также Фокус писал о том, что недавно на Солнце произошла мощная вспышка и данное событие запечатлел космический аппарат SDO.